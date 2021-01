Nocaut en el primer round: el único antecedente de Canelo Álvarez peleando en Miami

Aunque Miami parecería ser un escenario habitual para un boxeador mexicano de nivel internacional, lo cierto es que Saúl El Canelo Álvarez, que el próximo 27 de febrero enfrentará allí a Avni Yildirim, solo lo ha hecho allí una vez en su carrera. Para confirmarlo, hay que viajar en el tiempo hasta 2008.

Fue el 5 de diciembre, en el Miccosukee Indian Gaming Resort, y el mexicano todavía no se había coronado como campeón mundial, sino que le tocó defender el título Fedecentro de peso wélter de la AMB. Su rival, el colombiano Raúl Pinzón, quien se retiraría en 2010 tras perder con Shawn Porter, con un récord de 17 victorias y 5 derrotas.

Foto de El Nuevo Herald

Cuando faltaba exactamente un minuto para que finalizara el primer round, Canelo desestabilizó a su rival con una tremenda derecha y lo mandó a la lona con un par de golpes más. Pese a que estaba completamente desorientado, este se levantó para seguir en combate. Solo serían unos segundos más, porque el mexicano volvió a encontrar una serie de golpes limpios, de pura potencia, y terminó la faena.

“Recuerdo que, en medio de la pelea, ‘Canelo’ me hizo una finta con la izquierda, yo giro hacia la derecha de él y vuelve a hacer una finta. Yo me voy a la izquierda y cuando me pega, traté de salir y el golpe fue entre el tabique y los ojos. Yo aún no sé qué pasó, yo traté de entrar en la pelea pero aún estaba insconciente", recordó el colombiano hace unos años, en una entrevista que le concedió a El Nuevo Herald.

Aquella fue la victoria número 23 en la carrera del Canelo Álvarez. Dos años después, entre los que hizo 9 peleas más, le llegaría la hora de coronarse campeón mundial por primera vez en su carrera venciendo al argentino Luciano Cuello por nocaut técnico en el sexto asalto, quedándose con el título de peso súper wélter del CMB.

