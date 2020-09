Tachen a Egan: nómina de Colombia para el Mundial de Ciclismo en Imola

Del próximo 24 al 27 de septiembre, los mejores ciclistas del mundo se darán cita en Imola, Italia, para disputar el Mundial de Ciclismo de 2020. Colombia ya anunció a los corredores de lujo que representarán al país y que intentarán dejar en lo más alto la bander Tricolor.

Si bien el equipo cuenta con nombres de lujo en el ciclismo nacional, la mayor novedad tiene que ver con la asuencia de Egan Bernal, el actual campeón del Tour de Francia. Aunque no se conocen las razones de su no convocatoria, desde ya se especula que no iría por el bajo rendimiento que ha tenido en la actual edición de la Grande Bouclé.

Por otra parte, se terminó por confirmar la presencia de Sergio Higuita. Su llamado estaba en duda luego de que sufriera un fuerte accidente en la etapa 15 del Tour 2020. Por suerte, no pasó a mayores y su retiro se justificó para recuperarse e ir a correr a Imola sin ningún problema.

Nómina de Colombia para disputar el Mundial de Ciclismo en Imola:

Principales: Miguel Ángel López, Harold Tejada, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Luis Henao.

Suplentes: Dayer Quintana Winner Anacona

#ElVBARCaracol



��‍♂️���� ¡Colombianos en el Mundial de Imola!



1⃣M. López

2⃣H. Tejada

3⃣R. Urán

4⃣D. Martínez

5⃣S. Higuita

6⃣N. Quintana

7⃣E. Cháves

8⃣S. Henao



❌No estará Egan Bernal #YoEscuchoElVbarCaracol pic.twitter.com/amoqsf7NCj — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 15, 2020

