Nonito Donaire aseguró que Naoya Inoue es su motivación para levantarse cada mañana a entrenar

Viejos son los trapos proclamaron los puños de Nonito Donaire el pasado 29 de mayo, luego del espectacular nocaut en el cuarto asalto sobre Nordine Oubaali en California que le permitió al filipino conquistar, a sus 38 años, el título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

Lejos de dedicarse a administrar cuidadosamente sus próximas peleas para prolongar el nuevo reinado, Donaire está listo para ir a todo o nada. Y ya se confirmó que el próximo 14 de agosto, en el mismo Dignity Health Sport Park en el que derrotó a Oubaali, estará unificando ante Johnriel Casimero, campeón de la Organización Mundial de Boxeo.

Si todo sale bien para el filipino, tendrá entonces la oportunidad de tener revancha ante su último verdugo Naoya Inoue en un combate por el título mundial indiscutible de la división, pues el japonés es dueño de los cinturones de la Federación Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

"Es un tipo poderoso. Me gusta el poder. Me gusta hacer las cosas emocionantes. Va a ser una gran pelea. Algunas personas me llaman loco por las cosas, pero me encanta esa pelea y quiero volver a hacerlo. Me impulsa, motiva e inspira. Me levanta temprano y me hace disfrutar estando en el gimnasio", le dijo Donaire a ESPN sobre la posibilidad de tener revancha ante Inoue.

El Flash Filipino puede estar seguro de que si cumple con la también muy dura tarea de vencer a Casimero, El Monstruo Japonés lo estará esperando. Y es que fue el propio Inoue quien hace un par de días aseguró que se sentará a disfrutar de la pelea entre ambos, para luego pensar en enfrentar al ganador.

