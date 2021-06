Nonito Donaire confirmó que va por la unificación en el peso gallo

Vaya si está de regreso Nonito Donaire, que hasta su pelea del pasado 29 de mayo no se subía al cuadrilátero desde noviembre de 2019, cuando en una batalla épica Naoya Inoue lo derrotó por decisión unánime y le arrebató su título mundial de peso gallo de la AMB. Si bien ya se lo había comenzado a descartar de los primeros planos, el filipino mandó a dormir a Nordine Oubaali, quien para muchos era el único con condiciones para derrotar a El Monstruo Japonés, y volvió a coronarse campeón mundial en la categoría, ahora por el CMB.

"Por cómo trabajé en el gimnasio y por cómo me desempeñé en la pelea, realmente fue como rebobinar el tiempo para mí. Me recordó a mi mejor momento y siento que estoy en mi mejor momento, pero ahora tengo más experiencia. Todo ha comenzado a fluir y todo encajó. Este es uno de los mejores momentos de mi vida. Esta fue una pelea récord e histórica para mí y recuperar mi forma de luchar, con inteligencia y con sabiduría. Esto fue un marcador del nuevo comienzo", expresó.

Estando tan revitalizado y habiendo sido siempre un peleador al que le gustan los grandes compromisos, ya no sorprende a nadie que Nonito quiera buscar entonces la posibilidad de unificar títulos mundiales ante alguno de los otros grandes campeones que tiene la división: Naoya Inoue (AMB y FIB) y Johnriel Casimero (OMB).

“Mi objetivo en este momento es conseguir todos los cinturones y unir todos los cinturones, pero eso realmente depende de cómo vayan las cosas. Si me despierto temprano en la mañana con ganas de ir al gimnasio y con ganas de entrenar, probablemente seguiré hasta que no me sienta así. Ser indiscutible es prácticamente lo único que no he hecho en el box, por lo que ser indiscutible es mi objetivo y mi enfoque. Aparte de eso, mi motivación es ser disciplinado, ser disciplinado para despertarme por la mañana, ser disciplinado para entrenar y estar emocionado, eso en sí mismo es mi clave para convertirme en todo lo que quiero ser", dijo Donaire.

Y agregó: "He llegado a un punto en el que es solo disciplina y concentración. No hay más 'hurra' y correr por el campo de batalla ... Este soy yo controlando cómo estaré emocionalmente en la pelea y controlando todo emocional y físicamente, pero todo depende de la disciplina".

