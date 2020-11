Oscar De La Hoya abrió fuego contra una de las grandes promotoras y dijo que está destruyendo el boxeo

En 2015, Golden Boy Promotions firmó un acuerdo poco feliz con Al Haymon, de Premier Boxing Champions, en el que cedió a esta última promotora los derechos promocionales de algunos grandes nombres, tales como Errol Spence Jr, actual campeón de peso wélter de la FIB y el CMB; Deontay Wilder, excampeón mundial de los pesados; los gemelos Charlo, ambos campeones mundiales en la actualidad; entre otros.

Cinco años después, Oscar De La Hoya, CEO de GBP, disparó sus cañones contra PBC por entender que desde hace un tiempo a esta parte no están haciendo otra cosa que destruír el boxeo. "Al otro lado de la calle tienes un grupo de combatientes que no quieren pelear y no es por ellos, es por quien está controlando el barco allí", dijo en el último episodio de 3 Knockdown Rule.

Claramente, la referencia fue a Premier Boxing Champions, a quien le recrimina que solo organiza peleas entre luchadores de su propio establo, evitando así que se concreten muchos de los combates que exigen ver los fanáticos del boxeo alrededor del mundo y afectando con ello a toda la actividad.

"El grupo de PBC tiene su propia agenda. No se bien de qué se trata porque siguen perdiendo dinero. No se cuanto tiempo podrán seguir así. Están perjudicando al deporte. Podemos hacer tantas buenas peleas juntos. Lo hemos hecho, con Fox y ESPN trabajando juntos. Pero deberíamos hacerlo más a menudo", agregó De La Hoya.

Por otra parte, el Golden Boy destacó la tarea de Bob Arum en Top Rank, asegurando que es un promotor al que le encanta organizar peleas. "Hemos trabajado con todos los promotores y no hemos tenido problema. Los únicos problemas que hemos tenido es con PBC por alguna razón. Y no me desagradan", concluyó.

