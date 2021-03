Oscar De La Hoya aseguró que volverá a trabajar con Canelo Álvarez

Este sábado en Texas Oscar De La Hoya acompañó a quien para muchos es el peleador más importante de su promotora Golden Boy desde la salida de Saúl El Canelo Álvarez a fines del año pasado: Vergil Ortiz Jr, quien derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto a Maurice Hooker en el combate más difícil de su carrera.

Más allá de que en su establo haya también otras figuras como Ryan García y Jaime Munguia que le permiten seguir siendo una de las promotoras más importantes del boxeo, haber perdido al mejor libra por libra de la actualidad y a quien garantiza los combates de mayor taquilla mundial no es poca cosa.

Pero lejos de la actitud indiferente que había tenido hasta el momento, De La Hoya se mostró confiado de que volverá a trabajar junto al Canelo. "He estado en este negocio durante unos 20 años y he promovido a todos, incluido Mayweather, incluido Pacquiao, todo lo mejor. Tuve un luchador que en el pasado, en todos esos 20 años, no estaba feliz. Pero estoy bastante seguro de que volveré a trabajar con él. No tengo ninguna duda. Quiero decir, mira, la gente siempre piensa que la hierba es más verde del otro lado. Bueno, ya veremos", expresó en diálogo con The AK & Barak Show, de DAZN.

Claro que desde que se convirtió en agente libre, el tapatío ha estado siempre muy cerca de Eddie Hearn, de MatchRoom Boxing, junto a quien organizó los combates ante Callum Smith y Avni Yildirim y junto a quien también hará la pelea del 8 de mayo ante Billy Joe Saunders.

“Me alegra que aprecie a Hearn. Me hace feliz que vayan a trabajar a largo plazo y estoy seguro de que tienen un trato juntos. Son buenas noticias para todos porque mientras Canelo pelee, todo el mundo del boxeo gana. Entonces, creo que Hearn está haciendo un buen trabajo. Creo que Canelo en este momento está en la cima del mundo. Le deseo todo lo mejor y sigamos adelante porque, como dije, cuando Canelo pelea todos ganan", concluyó De La Hoya.

