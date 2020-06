Oscar De La Hoya avisó que quiere volver y no en modo exhibición

Golden Boy viene de celebrar el último martes la coronación de un nuevo campeón mundial para la promotora, con la victoria de Joshua Franco sobre Andrew Moloney que ponía en juego el cinturón del australiano como monarca en la division de peso súper mosca regular de la AMB.

Mientras se esperan noticias respecto a cuándo volverá al cuadrilátero Saúl El Canelo Álvarez, la nueva gran sorpresa la dio Oscar De La Hoya, quien aseguró que está analizando seriamente la posibilidad de regresar al ring para realizar un combate real y no una exhibición.

De La Hoya en campamento (Getty)

“He estado haciendo ejercicio, he estado entrenando, me he mantenido en forma. Obviamente todavía no estoy en forma de pelea, para ir a 12 asaltos, pero estoy seguro de que puedo llegar allí. Ya veremos", dijo el mexicano en diálogo con The Ring.

¡BOMBA! Óscar de la Hoya quiere regresar al ring en una pelea profesional en el peso Superwelter o Mediano https://t.co/ZBUUsv6oAw — Boxeo de Campeones (@BoxeoDCampeones) June 25, 2020

Y agregó, consultado sobre la posibilidad de que ese regreso pudiera ser ante Floyd Mayweather: "Todavía tengo reflejos, todavía voy al gimnasio de vez en cuando. Todavía puedo vencer a cualquiera con quien me suba al ring".

De todas maneras, De La Hoya dijo que primero quiere esperar a ver qué es lo que puede hacer Mike Tyson en su regreso a los cuadriláteros, aunque diferenció que este hará combates de exhibición mientras que lo que el quiere es tener un combate real.

