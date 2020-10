Óscar De La Hoya, cada vez más cerca del regreso a los cuadriláteros

Ni la pandemia, ni el litigio que mantiene con Saúl El Canelo Álvarez, ni la proximidad de las peleas de algunos de los mejores peleadores de su compañía; han provocado que Óscar De La Hoya pierda de vista otro de sus grandes objetivos a futuro: regresar a los cuadriláteros para realizar un combate real, nada de exhibiciones.

Fue en un vivo de Instagram, en el que también hizo referencia a su disputa con el presidente de UFC Dana White, que el Golden Boy dio algunos detalles en relación a los avances que viene haciendo en la puesta a punto que le permita llegar en óptimas condiciones físicas a esa pelea.

“Realmente estoy considerando regresar. He estado entrenando. De verdad me siento increíble. Me siento genial. Por mi parte, siempre luché contra los mejores, ¿y por qué no? Podría hacer la reaparición en el primer trimestre del próximo año. Por cierto, he adelgazado 20 libras. Pelearé contra los mejores, como siempre", señaló De La Hoya.

Foto de Getty

La última pelea profesional del Golden Boy, campeón mundial en seis divisiones de peso diferentes, tuvo lugar el 6 de diciembre de 2008 en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas. Allí, fue derrotado por Manny Pacquiao, otra leyenda del boeo que aún está en actividad, por nocaut técnico en el octavo round; decidiendo poner fin a su exitosa carrera.

El último título mundial conquistado por Óscar De La Hoya fue el de la división de peso súper wélter del Consejo Mundial de Boxeo, derrotando con un implacable nocaut técnico en el sexto asalto al nicaragüense Ricardo Mayorga, el 6 de mayo de 2006, también en el Hotel & Casino de MGM.

