Oscar De La Hoya dijo que Jaime Munguía noqueará a Gennady Golovkin

Oscar De La Hoya y Golden Boy Promotions están buscando la manera de no perder protagonismo el fin de semana del 5 de Mayo, una fecha que se ha vuelto todo un clásico para el boxeo y que tendrá a Canelo Álvarez, quien en noviembre del año pasado rompió el vínculo con la promotora, enfrentando en un combate de unificación a Billy Joe Saunders en una cartelera de MatchRoom Boxing.

Para ello, desde hace ya varios meses se está buscando concretar un combate entre Jaime Munguía, excampeón mundial de peso súper wélter de la Organización Mundial de Boxeo que subió a conquistar las 160 libras, y Gennady Golovkin, dueño del título mundial de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo.

"Creoque Munguía vs Golovkin es la pelea para hacer y es de esas que los fanáticos realmente disfrutarían. Canelo ya no quiere pelear con GGG. Entonces, ¿por qué no pelear contra otro mexicano como Jaime Munguía? Sería una quema de granero", expresó De La Hoya en diálogo con Fino Boxing.

Y agregó: "Jaime Munguia va para adelante y da pelea. Sería un gran enfrentamiento. Sabemos que Golovkin no rehuye ningún enfrentamiento. Así que esa es una pelea que espero poder hacer en el futuro".

Ya pensando en cómo podría desarrollarse dicho combate, el Golden Boy jugó sus fichas en favor de una definición antes del límite para el peleador de su establo: "Ahora siento que Jaime Munguia está más que listo para Golovkin. Yo digo que Jaime Munguia lo noquea. Nocaut directo solo por los estilos y por la última actuación de Golovkin, en la que se veía lento", concluyó.

