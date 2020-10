Óscar De La Hoya mostró que sabe perdonar

Han sido años y años de enfrentamientos entre Óscar De La Hoya y Dana White, presidente de la UFC; cuyo origen tuvo lugar en la incursión, sin demasiado éxito, de Golden Boy Promotions en el mundo de las artes marciales mixtas. Los intercambios verbales entre ambos, incluso, llegaron a sobrepasar los límites del mundo de los negocios para ingresar en cuestiones personales que pertenecen al ámbito de la vida privada.

Pero parece ser que la pandemia ha dado lugar a la reflexión, al menos de parte del excampeón mundial de boxeo de seis divisiones diferentes, quien demostró que sabe perdonar, aunque con algo de ironía en sus palabras: “¿Qué voy a decir sobre Dana White? Perdono al chico, por lo que diga", comenzó diciendo en un vivo de Instagram.

Foto de Getty

Y agregó: "Podría estar teniendo problemas en su vida. Puede que esté demasiado estresado. Soy un tipo muy indulgente. Lo que sea que se haya dicho, tal vez yo también tuve cosas en mi vida, y dije cosas sobre él. Ojalá podamos aplastarlo de una vez por todas y seguir adelante. Él se apega a las MMA y yo al boxeo".

Hace algunos meses, White había excedido los límites llamando a De La Hoya como un "loco cocainómeno"; a lo que el Golden Boy respondió asegurando que este solo era "un perrito muy pequeño" que había tenido suerte de obtener el diez por ciento de UFC, negocio montado por los hermanos Fertitta.

“Hay algo que sucedió en mi vida que me cambió y me convirtió en una persona completamente nueva. Tuve que trabajar en esto durante semanas y meses, trabajando en mi yo interior. Estoy realmente emocionado de que estén sucediendo muchas cosas nuevas y geniales. No para mí directa y personalmente, sino para las cosas que voy a hacer para mucha gente. Eso es lo más importante", concluyó el nuevo y conciliador Óscar De La Hoya.

