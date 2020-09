Oscar De La Hoya toma partido por Canelo Álvarez

Si bien las acciones legales que decidió iniciar Saúl El Canelo Álvarez, por sentirse impedido de poder subir al ring a boxear, no apuntan solo a DAZN sino también a Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya se ha mostrado muy conciliador en relación a su reclamo y dijo sentirse frustrado por todo lo que está sucediendo.

Así lo había expresado en una entrevista que el martes había concedido a Boxing Scene, horas antes de conocer de la demanada. “En mi opinión, Canelo está dispuesto a pelear con cualquiera, obviamente, de la forma en que lo ha demostrado muchas veces en su carrera. Está dispuesto a pelear contra Billy Joe Saunders; está dispuesto a pelear contra Callum Smith. Mi frustración es DAZN”, dijo.

Y agregó: “Otra frustración es la obligación de DAZN de cumplir con un contrato que firmaron. Eso es una gran frustración. Eso es un factor decisivo para nosotros. Ahí es donde está la frustración. ¿Cómo puedes luchar contra un oponente de alto nivel como Callum Smith y Billy Joe Saunders, y luego hacer que DAZN no cumpla con su contrato? No tiene sentido para mí y ahí es donde está la frustración".

Sucede que si bien la cadena DAZN había dado el visto bueno para que Canelo se enfrentara a Callum Smith o Billy Joe Saunders, solo ofrecía la mitad del dinero estipulado por contrato, por considerar que estos dos campeones mundiales no cumplían con el requisito de ser "rivales premium", consideración con la que De La Hoya también se expresó en desacuerdo.

"Si alguien me dice que Callum Smith o Billy Joe Saunders no son peleadores premium, debo estar loco. No debo saber de boxeo. No debo haber estado en el boxeo durante 35 años. Empecemos con esto. Cumpla con su contrato. Consigamos tres grandes peleas: Callum Smith, Billy Joe Saunders, GGG. Cualquiera que sea el orden. Pongamos manos a la obra. Vamos a hacerlo. Estamos esperando", había dicho.

Lee También