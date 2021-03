Oscar de la Hoya vs Floyd Mayweather II: ¿Qué posibilidades hay de que suceda?

Las ha habido antes, muchos. Pero fue la pelea de noviembre pasado entre Mike Tyson y Roy Jones Jr la que volvió tendencia los combates de exhibición, por la sencilla razón de que allí se demostró que tanto las promotoras como las cadenas de televisión pueden hacer mucho dinero con ellos si se escoge bien a los protagonistas.

Otro fenomeno es el de los hermanos youtubers y ahora también boxeadores Logan y Jake Paul, por quienes ya han apostado desde MatchRoom Boxing y Triller. Esta última promotora, por ejemplo, se llenó de dinero con la cartelera que mezcló el Tyson vs Jones con el Jake Paul vs Nate Robinson.

Tan bien les fue que en la última licitación para la defensa mandatoria del campeón unificado de peso ligero Teófimo López ante George Kambosos destrozaron las ofertas de MatchRoom y Golden Boy, ganando el derecho para organizar la velada.

Entonces, comprobado el éxito de los combates de unificación, no hay oferta que seduzca más a los fanáticos que una revancha entre Floyd Mayweather y Oscar De La Hoya, quienes se enfrentaron allá por mayo de 2007, con victoria para Money en decisión dividida de los jueces.

Tras rechazar muchísimas ofertas para regresar a los cuadriláteros, Floyd vio el éxito de Triller con la cartelera de Mike Tyson vs Roy Jones y casi inmediatamente después anunció una pelea con Logan Paul para el 20 de febrero. Sin embargo, la misma terminó postergándose y todavía no hay fecha para que suceda. De La Hoya, por su parte, confesó hace ya varios meses que está entrenándose para volver a pelear, aunque aclaró que quiere hacerlo ante un peleador activo, en un combate real y no en una exhibición.

Esa es la primera gran diferencia pensando en concretar una revancha entre ambos. Claro que siendo los dos hombres de negocios, además de leyendas del boxeo, la posibilidad de generar ganancias récords sugiere que cuanto menos habrá un acercamiento para hablar de números.

