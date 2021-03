Oscar Valdez recibió el llamado para otro combate explosivo

Oscar Valdez concretó el triunfo más importante de su carrera el pasado 20 de febrero en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, imponiéndose con un magistral nocaut en el décimo asalto al Alacrán Miguel Berchelt y arrebatándole el título mundial de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Así como son muchos ya los fanáticos y los especialistas que reclaman una revancha inmediata entre ambos, especialmente por señalar que Berchelt no llegó bien al combate por haber contraído el coronavirus meses antes, ahora le surgió a Valdez otra propuesta que también sería explosiva de concretarse.

Quien lo llamó a pelear fue Shakur Stevenson, excampeón mundial de peso pluma de la OMB que decidió dejar su título vacante para subir de categoría y ha realizado ya dos combates exitosos en las 130 libras, derrotando a Felix Caraballo por nocaut en el sexto asalto y a Toka Khan Clary por decisión unánime.

"Creo que Oscar Valdez es el mejor peleador de todos en la división. Yo me siento el mejor así que más que seguro que quiero a Valdez. No sé si realmente quiere pelear conmigo, pero nuestros equipos están hablando y ya veremos", le dijo a Brian Custer para el podcast The Last Stand.

El hecho de que Stevenson, con récord de 15 victorias sin empates ni derrotas, y Valdez, campeón mundial de dos divisiones e invicto en 29 peleas, pertenezcan a la misma promotora, Top Rank, hace que las probabilidades de un enfrentamiento entre ambos sean altas.

