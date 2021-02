Oscar Valdez reconoció que estuvo muy enojado con Miguel Berchelt hace unos meses

El próximo 20 de febrero, en el combate estelar de la cartelera que se llevará a cabo en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, Miguel Berchelt expondrá su título de campeón mundial de peso súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo ante su compatriota Oscar Valdez, quien hace un tiempo decidió dejar vacante el título de peso pluma de la OMB para subir de división.

Originalmente, esta pelea estaba pactada para el 12 de diciembre, pero debió postergarse cuando a fines de noviembre El Alacrán informó que se había contagiado de coronavirus, algo que el propio Valdez reconoció recientemente que lo fastidió mucho, pues se estaba preparando de manera inmejorable para esa fecha.

Foto de BoxingScene

"Fue muy desgarrador al principio. Estaba muy enojado con él por la simple razón de que no se cuidaba a sí mismo, tal vez. Lo vi salir a lugares públicos, juegos de béisbol. Me frustré un poco porque me lo tomo muy en serio", expresó en diálogo con Boxing Scene el peleador que tiene un récord profesional de 28 victorias, sin empates ni derrotas.

Y agregó: "Siempre estamos en el gimnasio, desinfectando, eligiendo y eligiendo nuestros compañeros de entrenamiento que sabemos que están probados. Nos estamos tomando esto muy en serio porque queremos pelear. Este es nuestro trabajo. Así es como alimentamos a nuestras familias. Y los fanáticos quieren esta pelea, así que me enojé mucho con él por tener COVID".

Además, Oscar Valdez reconoció que ya lleva casi un año preparándose para esta pelea, más allá de haber tenido en el medio un duelo de acondicionamiento en julio ante Jayson Velez, del que salió ganador por nocaut en el décimo y último asalto de una pelea en la que no fue del todo convincente.

Lee También