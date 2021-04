Oscar Valdez se le anima a dos estrellas del peso ligero

La victoria de Oscar Valdez sobre Miguel Berchelt por nocaut en el décimo asalto, para coronarse campeón mundial de peso súper pluma del CMB, fue un batacazo para todos menos para él y su entrenador Eddy Reynoso, que sabían que estaban listos para vencer al Alacrán más allá de lo que dijeran las apuestas.

Entre todas las puertas que se han abierto para él en la división, el mexicano sabe que ya cuenta con el desafío que le planteó Shakur Stevenson, otro excampeón mundial de peso pluma que decidió subir a conquistar las 130 libras. Además, está interesado en enfrentar al ganador de la pelea de este sábado entre Jamel Herring, campeón de peso súper pluma de la OMB, y Carl Frampton, para ir en busca de un combate de unificación de títulos mundiales.

Pero habiendo confesado ya que uno de los mayores objetivos de su carrera es coronarse campeón mundial en múltiples divisiones, para lo cual ya ha tachado dos, Valdez está mirando también a algunas estrellas del peso ligero, como el excampeón mundial Vasyl Lomachenko y el campeón mundial Regular de la AMB Gervonta Davis.

"Definitivamente me enfrentaría a Lomachenko. Al final del día, pelear es lo que pone comida en la mesa para mi familia. Ya sabes, queremos las peleas más grandes y mejores. Me encantaría una pelea con Lomachenko o Gervonta Davis o el ganador de Carl Frampton y Jamel Herring. Las peleas que pagan más dinero, ya sabes, esas son las peleas que me gustaría tener. Pero también peleas que la gente quiere ver", expresó en diálogo con ESPN.

De todas las opciones, la posibilidad de unificar títulos mundiales ante el ganador de Herring y Frampton parece la más probable en el corto plazo, por tratarse de su misma división y por ser el campeón mundial de la OMB, que es favorito a quedarse con el triunfo, representado por su misma promotora, Top Rank.

