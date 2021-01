Escándalo: padrastro de James Rodríguez denuncia amenazas de muerte

Una vez más, el padrastro de James Rodríguez intenta vincularse directamente con el Fútbol Profesional Colombiano. Juan Carlos Restrepo, actualmente, hace todo su esfuerzo y por la vía legal de conseguir la ficha de club profesional a Real Sincelejo. Esto le permitiría jugar en la segunda división del FPC.

Sin embargo, esta labor que está llevando a cabo le está costando intimidaciones y amenazas de muertes. En entrevista con el programa 'Blog Deportivo', de Blu Radio, contó su versión de los hechos y las misivas que ha recibido en su domicilio.

“Desde hace un tiempo he venido recibiendo en mi casa flores y sufragios. Y me mandan a decir que deje el tema de Sincelejo quieto. Todo eso no me asusta, yo sigo adelante hasta las últimas consecuencias".