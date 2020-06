Paige VanZant destrozó a la UFC: "Gané más en Bailando con las Estrellas"

La estadounidense Paige VanZant es una figura que ha trascendido el mundo de las artes marciales mixtas. Ha participado además del popular programa Bailando con las Estrellas, siedo requerida como modelo para numerosas campañas publicitarias y sido parte de distintos programas de televisión. Además, tiene una gran popularidad en redes sociales con más de dos millones y medio de seguidores.

El hecho de que tenga una pelea prevista para regresar a UFC el próximo 11 de julio, donde se enfrentaría a la brasileña Amanda Ribas, no dudó en sumarse a la ola de peleadores que han criticado los salarios que está ofreciendo actualmente el organismo que preside Dana White.

Paige VanZant celebra su último triunfo (Getty)

“Todo el mundo sabe cuánto ganó. Yo gano $46 mil por pelear, más $46 mil. Yo no voy a esconder eso. Yo puedo mucho más que eso promoviendo marcas en Instagram. Yo gané mucho más dinero en Dancing With The Stars del que gané en mi carrera en UFC. Eso da a entender dónde está el dinero”, ironizó la luchadora en diálogo con ESPN.

VanZant, que ha sufrido diversas lesiones que la alejaron del octágono desde enero de 2019, no sabe si renovará su contrato con UFC tras realizar su combate ante Amanda Ribas. Con 12 peleas en su paso por las MMA, VanZant no vive una gran fase en su carrera. La americana terminó perdiendo tres de sus últimas cinco peleas, aunque ganó la última ante Rachel Ostovich.

“Yo amo pelear. Es lo que quiero hacer y, para esta pelea, dejé todos los auspicios. No he posteado nada en Instagram. Nada importa para mí. Es una página en blanco, no estoy promocionando a ningún auspiciante, no tengo nada. Estoy solo pensando en entrar y probar mi valor para absolutamente todo el mundo. Creo que peleando es como haces eso", concluyó.

Lee También