Para Faitelson, en torno a Canelo Álvarez ha ocurrido lo peor que le podía pasar al boxeo

No sabemos ustedes, pero vaya si nosotros estábamos esperando la reflexión de David Faitelson en relación al nuevo conflicto, esta vez con consecuencias legales, que se ha iniciado entre Saúl El Canelo Álvarez, Oscar De La Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN.

El filoso periodista de ESPN no nos dejó con las ganas, porque tras tomarse la noche en que explotó el bombazo para acomodar algunas ideas, se despachó a placer a través de un hilo que publicó en su cuenta de Twitter. "No todo lo que brilla es oro…El contrato del Canelo con Golden Boy y con DAZN parecía el más espectacular de la historia del boxeo y el deporte. Hoy, tiene a Saúl Álvarez, uno de los grandes púgiles de la época, congelado", escribió.

Y siguió: "Lo peor que le puede pasar a Saúl Álvarez, al boxeo y a los aficionados ha ocurrido, que El Canelo no este encima de un cuadrilátero. Está exigiendo lo que le corresponde, pero debe entender que los tiempos de la pandemia han alterado a todas las industrias. Hay muchas personas en esta crisis que han perdido su trabajo y por ende la forma de mantener a sus familias. Hay que sentarse y negociar".

Lo peor que le puede pasar a Saúl Álvarez, al boxeo y a los aficionados del boxeo ha ocurrido: que “El Canelo” no este encima de un cuadrilátero. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 9, 2020

Fue para finalizar que David Faitelson, quien ya ha tenido algún que otro encontronazo con Saúl Álvarez y su equipo de trabajo, se guardó una de esas ironías que lo caracterizan: "La verdad es que esperaba para septiembre Canelo Vs. Golovkin III en Las Vegas y no Canelo Vs. DAZN o Canelo Vs. Golden Boy en los tribunales de Los Angeles, pero es lo que hay…".

La verdad es que esperaba para septiembre “Canelo” Vs. Golovkin III en Las Vegas y no “Canelo” Vs. DAZN o “Canelo” Vs. “Golden Boy” en los tribunales de Los Angeles, pero es lo que hay… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 9, 2020

Habrá que esperar ahora para saber qué sucede con el futuro deportivo del multicampeón mexicano, que espera que la demanda interpuesta le permita finalmente poder subir al cuadrilátero y tener una pelea este año. Pero la verdad es que parece difícil que así sea.

