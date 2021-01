Para enfrentar a Canelo Álvarez, Yildirim trabaja con un entrenador mexicano

El próximo 27 de febrero, en el Hard Rock Stadium de Miami, Avni Yildirim no solo regresará a los cuadriláteros tras una larga actividad, pues no pelea desde su derrota ante Anthony Dirrell del 23 de febrero de 2019, sino que además afrontará la pelea más importante de toda su carrera.

Frente a él estará nada menos que Saúl El Canelo Álvarez, exponiendo sus cinturones de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo; además de ser considerado por muchos especialistas como el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

Sabiendo que una victoria suya sería probablemente una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo, Yildirim trabaja para conseguirlo y es por eso que sumó como entrenador al mexicano Joel Díaz, quien ha trabajado con peleadores como Tim Bradley, Ruslan Provodnikov, Omar Figueroa, Lucas Matthysse y Francisco Vargas.

“Llegamos esta semana a Turquía. Yildirim le dijo a sus representantes que si no entrenaba conmigo, no peleaba el 27 de febrero. Me llamó y vamos a trabajar para un reto enorme este 27 de febrero. Somos conscientes de que no somos los favoritos, de que Canelo es un gran peleador, pero tenemos un sueño y vamos a trabajar fuerte para lograrlo”, le dijo Díaz a ESPN Knockout.

Hay que destacar que Avni Yildirim y su equipo continuarán en Turquía mientras se tramita el visado de trabajo que le permita poder viajar a los Estados Unidos, donde tendrá lugar la pelea.

