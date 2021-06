¿Cuánto cuesta ver Netflix, HBO Go, Amazon Prime y otras plataformas de streaming para Estados Unidos?

Anime, películas, series de estreno y más puedes verlo a través de diversos servicios de transmisión y streaming desde la comodidad de tu hogar, como si fuera cine. Lo más increíble es cómo desplazó al antiguo alquiler de DVD´s y optimizó las posibilidades de poder disfrutar de un amplio catálogo de contenidos para ti, tu pareja, amigos y familia.

Si estas animado de adquirir uno de estos servicios para ver y descargar tus series o películas favoritas, en esta nota te informamos cuánto cuestan cada uno, membresías, servicios y que tipo de tarifas se ajustan a tus necesidades.

Precio de NETFLIX en USA

Netflix es una plataforma de streaming de contenidos enficados en series, reality, películas, telenovelas, dramas y cuenta con solo la tarifa plana mensual. Para USA, el precio del plan básico es de US$ 10,99 al mes, Estándar ($14) y Premium ($18).

Precio de HBO GO en USA

HBO Go (HBO Now, en Estados Unidos) llegó a Latinoamérica en el 2017 y ya está en 17 países, entre ellos Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú. El precio de la suscripción para Estados Unidos (EEUU – USA) es de US$ 14,99 al mes (HBO Now).

Precio de AMAZON PRIME VIDEO en USA

Amazon Prime Video es una plataforma web y app para ver películas y series creado por Amazon como Homecoming, A Very English Scandal, Forever, I love Dick, Jack Ryan, Good Omens y The Boys. La suscripción a Prime Video para Estados Unidos (EEUU–USA) es de US$ 12,99 o $ 119 al año al mes dentro del paquete Amazon Prime. La membresía de una cuenta exclusiva de Prime Video cuesta $ 8,99 al mes.

Precio de FOX PREMIUM en USA

Fox Premium es un servicio de video con una amplia programación con películas de estreno y clásicas, series exclusivas, eventos deportivos y en vivo. Por cada tipo de contenido están divididos en siete canales de TV: Series, Action, Comedy, Cinema, Classics, Movies y Family. La suscripción a Fox Premium para Estados Unidos (EEUU-USA) es de $175 al mes.

Precio de HULU en USA

Hulu es una plataforma solo está disponible en Estados Unidos es un servicio de suscripción de vídeo de Hulu LLC, Disney-ABC, Fox Entertainment, NBCUniversal y Turner Broadcasting System y está enfocado en las series, programas de entretenimiento,realities, talk shows, concursos, películas y documentales. A continuación, Hulu tiene el siguiente costo en Estados Unidos según:

Comerciales limitados: US$ 8 al mes

Sin comerciales: US$ 12 al mes

Hulu con Live TV: US$ 40 al mes

Precio de CRUNCHYROLL en USA

Crunchyroll es la actual app para ver anime y manga como Jojo, Naruto, Boruto, Attack on Titan, Dragon Ball Super, entre otros además de poder ver una hora después de su emisión en Japón y poder participar en eventos como Crunchyroll Expo, Anime Awards, Crunchyroll News. La suscripción a Crunchyroll tiene el siguiente costo para Estados Unidos (EEUU–USA): US$ 7 al mes.

Precio de Spotify para USA

Esta app es perfecta para escuchar música y realizar streaming de tu cantante o banda preferida. Si tus canciones favoritas llegan a estar en el ranking, pueden integrar listados importantes como los Billboards. Para ello, necesitas conocer los tipos de servicio y su costo.

Spotify Gratis: Puedes escuchar todas las canciones que fueron colgadas pero debes tener paciencia con los anuncios y que no puedes elegir las pistas. Solo puedes seleccionar un artista, álbum o género.

Spotify Premium: Su costo es de $10 dólares al mes y te permite acceder a una serie de funciones de primer nivel como al catálogo de más de 70 millones de canciones sin publicidad.

Spotify Duo: Su costo es de $12 dólares al mes. Te permite compartir tu suscripción con un amigo, un familiar o tu pareja. Ambos tendrán acceso a su propia página de inicio, el Duo Mix y una lista de reproducción que puede ser compartida y actualizada entre todos.

Spotify para estudiantes: Si eres estudiante (y tienes una dirección de correo electrónico de una institución educativa oficial), tienes un descuento en la tarifa Premium y suscripción gratuita a Hulu. El costo solo sería de $5 dólares mensuales. Plan familiar de Spotify: Diseñada para toda la familia, pueden adquirir la cuenta Spotify Family Premium a solo $16 dólares al mes y puedes conectar hasta seis personas en una sola cuenta.

Spotify con Chase: Para clientes que tienen una tarjeta de crédito Chase en USA. Te brinda seis meses de suscripción gratuita a Spotify Premium si es la primera vez que pruebas el servicio. Pero si no es así, lo puede comprar a un crédito del 5 por ciento para los próximos seis meses. Averigua con tu banco si cuentas con la promoción dado que no todas las tarjetas tienen esta oferta.

