Pongan fecha: Ryan García confirmó que hay contrato firmado con Luke Campbell

El mundo del boxeo lo estaba esperando. Ya se sabía que iba a suceder, porque tanto Ryan García como Luke Campbell habían recibido de muy buena manera el mandato del Consejo Mundial de Boxeo para que ambos se disputen el título interino de peso ligero del organismo. Sin embargo, cuando hay también negociaciones y dinero de por medio, la última palabra no está dicha hasta que está dicha.

¡Y se dijo! Porque tanto Ryan García como el CMB se encargaron de hacer saber en las redes sociales que el acuerdo está firmado, por lo que ahora queda definir cuál será la sede para la pelea y en qué fecha se llevará adelante uno de los eventos más esperados por los fanáticos.

"Es hora de demostrarles de lo que realmente estoy hecho. ¿Están listos, muchachos? Él dice que me va a noquear... Ya veremos. Gracias a todos mis seguidores que me han estado apoyando desde el primer día para llegar al 21-0", escribió King Ryan en Instagram, haciendo referencia no solo al cara a cara ante Luke Campbell sino también al récord profesional invicto que luce con orgullo.

Con tan solo 21 años, Ryan García es, junto a Vergil Ortiz, una de las mayores apuestas de Golden Boy Promotions para dominar el mapa del boxeo durante la próxima década. El último combate del californiano, de raíces mexicanas, tuvo lugar el 14 de febrero de este año y le tomó poco más de un minuto acabar con Francisco Fonseca.

Luke Campbell, de 32 años, es un peleador con mucho más recorrido, que ha enfrentado ya a rivales de una talla muy superior a los que García tuvo como oposición, tales como Jorge Linares y Vasyl Lomachenko, su último oponente. Aunque salió derrotado ante ambos, en las dos peleas estuvo más que a la altura de las circunstancias.

Lee También