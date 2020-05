¿Qué lugar ocupará Andy Ruiz entre las prioridades de Eddy Reynoso?

La novela de la cuarentena en el mundo del boxeo ha llegado a su fin. Después de muchas especulaciones y declaraciones cruzadas, Eddy Reynoso confirmó que llegó a un acuerdo para convertirse en el entrenador del excampeón mundial de peso pesado mexicano Andy Ruiz, para colaborar en su búsqueda de volver a ser monarca en la categoría.

Cumplido este objetivo principal y necesario antes de adentrarse en cualquier otro tipo de especulación, se puede ahora empezar a pensar cuál será el papel que jugará el Rocky Mexicano en la distribuición de prioridades del reconocido entrenador, sobre todo pensando en que el mayor deseo del boxeador es volver a verse cara a cara con Anthony Joshua.

Si entre otras cosas Eddy Reynoso es reconocido casi de manera unánime como uno de los mejores maestros de la escena boxística actual es por la plantilla de grandes talentos que se entrenan a sus órdenes. Canelo Álvarez es sin lugar a dudas su principal figura, pero detrás de él forman fila nombres como Ryan García, Oscar Valdez y Julio César Martínez.

En declaraciones anteriores a la confirmación de que finalmente trabajaría con él, Reynoso ya había dejado que Andy Ruiz no le parecía todo lo indisciplinado que otros decían, porque caso contrario no hubiera llegado a ser campeón mundial. Y lo cierto es que Destroyer deberá darle la razón a su entrenador desde el primer momento, porque este ya no está para jugar a ser niñero de ningún boxeador.

Si las intenciones pasan finalmente por ir a buscar a Joshua apenas pase la cuarentena, sin dudas que Eddy deberá dedicar mucho de su tiempo al Rocky Mexicano. Pero también podría convencerlo de ir más despacio, cerrar alguna otra pelea previa, ganar confianza y conceptos; al igual que la disciplina del Canelo, esa que siempre pone de ejemplo cuando habla de las claves del éxito en el boxeo.

