Quién será el boxeador top que enfrentará Errol Spence en su regreso

Errol Spence ya acumula mucho tiempo sin pelear. La última vez, en septiembre del año pasado, lo hizo para unificar cinturones en el peso wélter derrotando a Shawn Porter en decisión unánime. Tras aqul logró, estuvo involucrado en un accidente automovilístico que le provocó múltiples lesiones y le demandó una importante rehabilitación.

Cuando The Truth comenzaba a sentirse listo para regresar, la propagación de la pandemia de coronavirus puso al mundo entero en estado de emergencia sanitaria, obligando a la suspensión de todas las actividades deportivas, entre otras.

Y ahora que la maquinaria del boxeo amaga con reactivarse, Errol Spence espera poder dejar atrás ese largo parate y defender sus cinturones. Para ello, no quiere un rival cuyo único mérito lo otorgue el ránking de cada organismo, sino que está esperando verse cara a cara con un boxeador top.

#UnDíaComoHoy hace 3 años, Errol Spence se coronaba Campeón Mundial IBF wélter ��



Venció por KO11 al local Kell Brook en Sheffield ����



¿Ha sido la victoria más grande en la carrera de Spence? �� pic.twitter.com/M4AopUeUB4 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) May 27, 2020

"No necesito ninguna puesta a punto ni nada. Soy un tiburón, asíq ue méteme en ese agua profunda a donde pertenezco. No me pongas en ningún lugar de la piscina. Ponme en mi hábitat natural. Ya le dije a Al (Haymon) que puedo mojarme los pies con los mejores", expresó en diálogo con Brian Custer en el podcast The Last Stand.

Y agregó: "Tengo hambre de volver, porque tengo muchos detractores. Personas que precisamente no piensan que pueda volver y pelear como solía hacerlo. Pero voy a volver incluso mejor que antes".

