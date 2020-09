Quiere revancha: Kavaliauskas le envió un desafiante mensaje a Terence Crawford

Egidijus Kavaliauskas necesitaba quitarse cuanto antes el mal sabor de boca que le había dejado su última presentación, cuando en diciembre del año pasado perdió su invicto y la posibilidad de conquistar el título mundial de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo al ser derrotado por Terence Crawford por nocaut técnico en el noveno round, en el Madison Square Garden.

Lo consiguió este mismo sábado, con una victoria sin atenuantes ante el canadiense Mikaël Zewski, en el MGM Grand Conference Center de Paradise, por nocaut técnico en la octava vuelta. Dicho triunfo le permitió quedarse con el título intercontinental de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo; aunque sus objetivos siguen siendo mucho más ambiciosos.

Y es que apenas finalizado el combate, Kavaliauskas volvió a poner sobre la mesa el nombre de Terence Crawford, dejando claro que se siente listo para tener una revancha ante el único verdugo que ha tenido en su carrera, buscando también tener una nueva chance mundialista.

"Creo que Crawford en este momento no tiene otras opciones en peso welter. Soy el tipo al que necesita enfrentarse. Puedo pedirle a él y a su equipo con respeto que me den una revancha. Porque todavía no tiene oponentes. No veo a nadie dándole a Crawford una pelea mejor que yo", expresó el lituano.

Hasta hace unas semanas parecía haber acuerdo entre Top Rank y MatchRoom Boxing para que sea el excampeón Kell Brook el retador del dueño del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Sin embargo, el británico pidió más dinero por su bolsa y ahora las negociaciones están estancadas.

