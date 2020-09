Respondió Lomachenko y aseguró que Teófimo López se comerá sus palabras

Teófimo López fue el primero en disparar después que desde Top Rank confirmaran el combate de unificación de cinturones de peso ligero que los enfrentará cara a cara el 17 de octubre en el MGM Grand Conference Center de Paradise, Nevada. Pero Vasyl Lomachenko, siempre rápido de reacción, no tardó en salir a responder.

"Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años", comenzó diciendo el ucraniano tras hacerse eco de las declaraciones explosivas que ayer nomás hizo el estadounidense, de raíces hondureñas.

"Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré sus cinturones. Tan simple como eso. Vengo a Las Vegas para hacer historia. No me gusta ese muchacho. Y me voy a divertir mientras mis manos golpean y marcan la cara de Lomachenko. La toma de posesión está aquí. El reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin", había dicho quien es el dueño del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo.

Pero Loma, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, además de amplio favorito a ganar el combate, lo recibió igual de desafiante. "Soy un luchador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Cuano peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras", aseguró.

También Egis Klimas, que ha acompañado al ucraniano a lo largo de toda su carrera, dijo que ni el propio Teófimo López podría terminar de entender lo peligroso que puede ser el ucraniano si se lo exige al máximo. "Nadie ha visto a Lomachenko al cien por ciento dentro del ring. Si Teófimo pued ellevarlo al menos al ochenta por ciento de sus posibilidades, ya será el mejor peleador que haya enfrentado", ironizó.

