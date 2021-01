Rey Vargas dijo estar listo para volver a ponerse una corona

Perder un título mundial no siempre tiene que ver con perder una pelea. Tras una larga inacividad, producto de una lesión que lo tuvo a maltraer, Rey Vargas dejó de ser el campeón de peso súper gallo del CMB y a fines de 2020 fue Luis Nery quien se convirtió en el campeón interino.

Sin pelear desde el 13 de julio de 2019, cuando venció por decisión unánime al japonés Tomoki Kameda, el invicto en 34 peleas viene de recibir buenas noticias de parte del Consejo Mundial de Boxeo, pues le otorgaron el status de retador obligatorio al título de peso pluma que ostenta Gary Russell.

“Dejar el título no fue tan fácil, porque fue difícil ganarlo. Subir de división es un objetivo y un sueño porque quiero un segundo título. Muchos me preguntan por qué no regreso con un toque suave. Pero quiero volver por la puerta grande", expresó Rey Vargas en diálogo con Erika Montoya.

El peleador que desde hace un mes ha comenzado a intensificar los entrenamientos pensando en el regreso, agregó: "Quiero demostrar que sigo siendo el Rey. Quizás me he quedado un poco atrasado, pero quiero demostrar que aún tengo a ese nivel".

El combate de título mundial entre Rey Vargas y Gary Russell podría celebrarse entre abril y mayo de este año, aunque todavía quedan muchos asuntos a negociar.

