El curioso entrenamiento de Rigo Urán y sus compañeros... ¿abrazando árboles?

A pocos días de que arranque el Tour de Francia, Rigoberto Urán metió un videazo épico en Instagram y nos dejó ver que el Education First Pro Cycling se respira un ambiente positivo y de mucho humor antes de afrontar la 'Grande Boucle'. Los tres colombianos se divierten mientras se preparan para afrontar la carrera de ciclismo más exigente del mundo.

El ambiente no puede ser mejor. Luego de que Daniel Martínez ganar la Critérium du Dauphiné, en el Education First se viven puros días de alegría por cuenta del tridente de pedalistas cafeteros. Rigoberto Urán no pierde el tiempo y con su humor hace que sus compañeros (Sergio Higuita y Dani Martínez) disfruten los días previos a la exigente competencia por las carreteras galas.

Al parecer, Sergio Higuita y Daniel Martínez encontraron una excelente forma de relajarse y concentrarse en sus objetivos mientras se conectan con la naturaleza. Ambos abrazaron un árbol mientras recibían las clases de meditación de Rigo. No pasó mucho tiempo para que todos estallaran de risa con las ocurrencias del 'Toro de Urrao'.

Rigo Urán, Sergio Higuita y Dani Martínez en clases de meditación abrazando árboles:

