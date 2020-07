Robert García cree que habrá batacazo en Fury vs Wilder III

Es un hecho que este año habrá tercera pelea entre Tyson Fury, campeón mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, y Deontay Wilder, antiguo poseedor de ese cinturón. Esto se debe a que inmediatamente después de perder la segunda de las peleas, por nocaut técnico en el séptimo round, el estadounidense hizo uso de la cláusula de revancha obligatoria establecida en el contrato, por haber finalizado en empate el primero de los enfrentamientos.

Las intenciones de Top Rank, promotora del campeón, y MatchRoom Boxing, promotora de Wilder, pasan por poder realizar el combate entre noviembre y diciembre de este año. En relación a la sede, se pusieron sobre la mesa destinos exóticos para el boxeo de clase mundial, como Australia y Macao, aunque finalmente parece que sucederá en los Estados Unidos.

Besito a la lona de Wilder (Getty)

Con vistas al que sería el combate del año, una amplia mayoría de especialistas y fanáticos coinciden en que Tyson Fury es el máximo candidato a quedarse con el título. Sin embargo, el reconocido entrenador Robert García opinó que el estadounidense podría dar un batacazo y recuperar su cetro.

Fue durante una charla que mantuvo con sus seguidores en las redes sociales, en la que fue contestando diferentes preguntas. Y al ser consultado sobre la trilogía, expresó: "Creo que Wilder tiene una buena oportunidad de recuperar su cinturón. Lo dije antes, porque creo que en el segundo combate algo estaba mal con él".

Y agregó: "Ya desde antes que Fury lo mandara a la lona yo había sentido que algo estaba mal. Simplemente no parecía el de siempre. No dijo nada ni presentó ninguna excusa además de decir que el atuendo era demasiado pesado, pero sé que algo no estaba bien".

