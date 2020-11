Roy Jones tiene planes con otras dos leyendas después de Mike Tyson

El próximo 21 de septiembre, desde el Staples Center de Los Angeles, Roy Jones Jr será protagonista de una pelea muy esperada en el mundo del boxeo debido a que marcará el regreso a los cuadriláteros de Mike Tyson, 15 años después de haber tomado la decisión de retirarse.

Pero aunque Iron Mike sea quien se lleva casi todas las miradas, Jones sabe muy bien que él también tiene pergaminos de leyenda, ser campeón mundial de cuatro divisiones es apenas una prueba de ello, como para seguir siendo parte de grandes veladas en el futuro.

Fue Tom Yankello, quien actualmente está entrenando al multicampeón mundial, el que avisó qué está planeando a futuro Roy Jones Jr: "No creo que vaya a pelear solo por pelear si tiene que hacerlo de nuevo. Tendría que ser un desafío muy importante para volver a despertar su interés", dijo en diálogo con The Sun.

Y agregó: "Ha habido conversaciones. Bernard Hopkins y Antonio Tarver decían que querrían pelear nuevamente. Él no lo hizo. Realmente no comentó demasiado sobre eso, pero sé que si uno de esos tipos presentara ese desafío, no va a rechazarlo. Alguien como Evander Holyfield despertaría mucho interés. No creo que haya nadie más, tendría que ser una leyenda".

Además, Yankello se refirió al tramo final de los entrenamientos que está realizando Jones de cara a su combate con Mike Tyson. "La velocidad de su mano sigue siendo increíble. No creo que haya disminuido en absoluto, es tan rápido como cuando trabajé con él hace nueve, casi diez años. Su movilidad no es tal vez la misma, pero tiene una gran agilidad, se ha mantenido en gran forma", remarcó.

