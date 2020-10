Ryan García avisó qué dos grandes peleas quiere cuando acabe con Luke Campbell

El próximo 5 de diciembre, Ryan García regresará a los cuadriláteros para afrontar el combate más importante de su auspiciosa carrera. Enfrentará al experimentado peleador británico Luke Campbell, por el título interino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El ganador de esta pelea tendrá la oportunidad de aspirar al título absoluto del organismo en la división, enfrentando a su actual titular que no es otro que Devin Haney.

Pero antes de que todo esto suceda, el californiano estará muy atento a un combate que tendrá lugar el próximo fin de semana y en el que será protagonista Gervonta Davis, otro de sus objetivos a futuro. Es que tanta confianza se tiene King Ryan en su próximo combate que ya se permitió pensar en los otros dos nombres a los que quiere enfrentar arriba del ring.

Foto de Getty

"Quiero a Gervonta. Esa es mi pelea. La que la gente cree que no puedo ganar", expresó García en diálogo con Sky Sports. Davis, que es dueño del cinturón regular de peso ligero de la AMB, afrontará este 31 de octubre un duro duelo ante Leo Santa Cruz, en el que estará en juego el cinturón súper pluma de la AMB que ostenta el mexicano.

Y para más adelante, sin mencionar nunca el nombre de Haney con quien se ganaría el derecho a pelear si derrota a Luke Cambell, Ryan García pidió también tener oportunidad de medir fuerzas con Teófimo López, quien desde su victoria ante Lomachenko pasó a estar considerado por Ring Magazine como uno de los diez mejores peleadores libra por libra de la actualidad.

"Quiero desafiar a Teófimo. Después recién a Haney. En 2021 Gervonta y Teófimo son los muchachos que quiero", dijo. Y agregó: "Los cuatro jinetes: Ryan García, Teofimo López, Gervonta Davis y Devin Haney. Serán peleas increíbles para el futuro. Soy el peso ligero más subestimado del mundo. No me dan crédito. Espero más respeto pero, honestamente, no me importa".

Lee También