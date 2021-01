Ryan García hizo una promesa muy arriesgada pensando en una pelea con Gervonta Davis

Es cierto que Ryan García ganó mucho crédito con su victoria del último sábado frente a Luke Campbell, reponiéndose de una caída y noqueando en el séptimo asalto, que le permitió coronarse campeón mundial interino de peso ligero del CMB. Pero de todas formas, la promesa que acaba de hacer parece demasiado ambiciosa.

El californiano sabe que su triunfo en el American Airlines Center de Dallas le abrirá grandes oportunidades este año, siendo la próxima muy probablemente un combate ante Devin Haney que ya ha sido ordenado por el Consejo Mundial de Boxeo. Y pensando incluso un poco más allá se atrevió a hacer pronósticos en relación a un cara a cara con Gervonta Davis.

"No tengo tiempo para celebraciones. Estoy en una misión. Estoy en una misión para noquear a Gervonta Davis en dos rondas ... Este hombre caerá. Dos rondas, eso es una promesa", le dijo a TMZ, dejando en claro que enfrentar a Haney le genera muchos menos expectativas que pelear con Tank.

"Si él no toma esta pelea no será recordado. Su legado se manchará para siempre si no lo acepta. Es la pelea más importante del boxeo en este momento", agregó Ryan García, quien si tenía la boca grande antes de ganar un combate de máxima trascendencia, imagínense ahora.

Incluso se animó a comparar las expectativas que genera un enfrentamiento entre él y Gervonta Davis con las que desde hace tiempo manejan los fanáticos del boxeo en relación a un combate de unificación de cinturones en la división de los pesados entre Anthony Joshua y Tyson Fury. Recién estamos en enero, pero parece que Ryan García será un verdadero dolor de cabezas hasta que vuelva a subir al ring.

