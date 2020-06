Ryan García lo volvió a hacer: disparó balas de salvia contra un excampeón

Ryan García vuelve a meterse en una polémica y otra vez puso a Abner Mares como blanco para recibir sus balas. Y es que el Pequeño Rey negó haber llamado a pelear al excampeón en tres divisiones diferentes por la sencilla razón de que no quiere lastimar a un "pequeño hombre".

"Con suerte podré poner a Abner Mares en el ring. Pero fue él quien me llamó, ¿entiendes? Yo no estaba interesado en él. ¿Sabes a lo que me refiero? Es un pequeño tipo, un pequeño hombre. Entonces, no quisiera lastimarlo", le dijo el californiano, de raíces mexicanas, a The Ak And Barak Show.

Y agregó: "Como realmente me llamó, pensé que si realmente quiere este trabajo lo dejaré inconsciente y no obtendré ningún crédito por ello. No me importa. Si tengo que hacerlo, voy a noquearlo. Es una pelea que se puede hacer, pero no está en mis planes".

I’ll be ready when it’s time ���� pic.twitter.com/FMetp0xUxn — Ryan Garcia (@KingRyanG) June 5, 2020

Más allá de sus formas antipáticas, puede encontrarse algo de razón en las palabras de Ryan García y tiene que ver con que Abner Mares no se sube al cuadrilátero desde junio de 2018, cuando fue derrotado por Leo Santa Cruz en las tarjetas, por fallo unánime.

De momento, el consentido de Golden Boy Promotions preferiría enfrentarse con otro excampeón de tres divisiones como el venezolano Jorge Linares, con quien también ha tenido un duelo caliente de palabras cruzadas en las redes sociales.

