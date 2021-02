"Ryan García puede poner a dormir a Pacquiao", aseguró un peleador invicto

Si bien la posibilidad de un combate entre el campeón mundial interino de peso ligero del CMB Ryan García y el campeón mundial de peso wélter de la AMB Manny Pacquiao no ha trascendido todavía el terreno de las redes sociales, la realidad es que solo con eso bastó para que se hable de ello en el mundo entero.

El californiano aseguró que para él sería un sueño poder enfrentar y derrotar a uno de sus grandes ídolos, mientras que el filipino respondió con ironía asegurando que él podría ser el maestro de García... Y no solo por una cuestión de edad. Incluso ya hay casas de apuestas pronosticando favoritos, entre las que Pacquiao lleva siempre la delantera.

Pero no todos creen que el Pac-Man saldría ganador de un combate ante Ryan García. En un vivo de Instagram, por ejemplo, el prospecto invicto Brandun Lee, que como el californiano se desempeña también en la división de peso ligero, cree que la joya de Golden Boy tendría mucho por decir en ese duelo.

"Hombre, esa es una pelea loca, pero cualquier cosa puede pasar. Esto es boxeo. Ryan consiguió ese buen gancho de izquierda como todos sabemos y todos sabemos que el gancho de izquierda funciona mejor para los zurdos, por lo que podría lanzar ese golpe", comenzó explicando a sus fanáticos el peleador de 21 años, con récird de 21 victorias, sin empates ni derrotas.

Y continuó: "Podría aterrizar ese gancho de izquierda afortunado y poner a dormir a Manny. Pero nuevamente, tenemos a Manny que es mayor, tiene más de 40 años, pero Manny puede noquear a la gente y no sé si Ryan puede tomar un hit o no. Luke Campbell no es un gran golpeador ni nada, pero Luke lo dejó caer, así que no lo sé".

Lee También