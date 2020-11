Ryan García vs Luke Campbell: De La Hoya apuntó a un escenario muy exótico

Ryan García se la pasó toda la cuarentena pidiénbdole a Oscar De La Hoya y a todos en Golden Boy Promotions que le consiguieran el combate mundialista del que estaba convencido ser merecedor, tanto por todo lo bueno que ha hecho arriba del cuadrilátero como la popularidad que supo ganar también fuera.

Finalmente, fue el Consejo Mundial de Boxeo el que agilizó los planes al ordenar una pelea por su título interino vacante de peso ligero, para el cual citó al Niño Rey californiano y al británico Luke Campbell. Y tras algunas negociaciones entre GBP y MatchRoom Boxig, el pleito quedó acordado para el 5 de diciembre.

Cuando la sede de la pelea estaba también definida en el Fantasy Springs Casino de Indio, Luke Campbell arrojó positivo a un testeo de coronavirus y no quedó más opción que postergar el combate. El mismo, pasó como estelar de la cartelera que Golden Boy y DAZN celebrarán el próximo 2 de enero.

Para esa velada es que De La Hoya está pensando en un escenario un tanto más exótico. "No he anunciado la ubicación, pero a partir del nuevo año obviamente las cosas serán diferentes con relación a ahora y tenemos que pensar y promover de manera no tradicional", comenzó explicando el promotor y excampeón mundial a BoxingScene.

Y agregó: "Quiero crear eventos que sean noticia, que se promocionen de manera diferente. El lugar va a ser ahora muy importante, lo que significa que quiero que las personas que están viendo la televisión, que lo están viendo en una plataforma digital, se sientan impresionadas por el lugar en el que se realiza el evento. Estoy buscando lugares en Cancún y escenificando algo tal vez al aire libre en la playa o algo frente a las pirámides aztecas ... Lo que nunca se ha hecho".

