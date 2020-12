Salvador Cabañas, el exfutbolista que vive con una bala en la cabeza

Actualmente retirado del fútbol profesional pero reconocido y muy querido cuando rompía redes, Salvador Cabañas sufrió un hecho de violencia que le quitó mucho más que la pelota: una noche de enero de 2010, tuvo un encontronazo con un narcotrafricante mexicano llamado José Baldera Garza, alias JJ, en un baño de un club nocturno en la capital de México, el cual derivó en un disparo de bala en la cabeza que le cambió su vida para siempre y que aún conserva en el cerebro.

Internado en coma por una semana, su ex esposa, abogado y representante le usurparon 17 millones de dólares y varios bienes personales tras darlo por fallecido, todo a espaldas de él. Sin embargo, gracias a su fuerte personalidad, increíble fe y contactos con su abuela y con Dios, el Mariscal se recuperó tras 4 meses y pudo rehacer su vida con ayuda del deporte que tanto ama y los seguidores que se ganó con mucho esfuerzo, especialmente en el Club América.

Sin rencores para con ellos 3 y su agresor (en cárcel por un par de décadas), el guaraní de 40 años recuperó casi todo lo perdido, ayuda a personas con enfermedades, trabaja con sus padres y tiene un sueño que cumplir: jugar un último partido en el Estadio Azteca con la playera azulcrema.

Goles son amores

El Mariscal fue goleador en Audax Italiano, Jaguares y América. Fuente: Getty Images

Audax Italiano, Jaguares de Chiapas y América de México fueron los primeros y únicos 3 clubes en los que Cabañas brilló y se destacó fuera de Paraguay desde su debut profesional a fines de la década del siglo 20.

29 goles en 53 partidos en el conjunto chileno, 61 gritos en 106 duelos en Chiapas y 100 anotaciones en 160 juegos con las Águilas ayudaron de gran manera a sus cifras totales: 221 pases a la red en 447 compromisos oficiales a lo largo de su carrera profesional.

El Jaguar más amado y querido

En 3 años, Cabañas se ganó el corazón de la hinchada de Jaguares. Fuente: Getty Images

Más de media centena de gritos le alcanzaron al Mariscal para convertirse en el máximo goleador de la historia de Jaguares de Chiapas, y en solo 3 años lo consiguió. Gracias a esto, conquistó el corazón de la afición naranja para siempre.

5 goles en el Torneo Apertura 2003, 15 anotaciones en el Clausura 2004 (segundo a uno de Bruno Marioni y Andrés Silvera) y 11 goles en el Clausura 2006 resultaron sus mejores campañas de goleo a nivel individual.

Guaraní hasta los huesos

En 2006 formó parte del Mundial de Alemania pero no entró ni un minuto.

Fuente: Getty Images

Gracias a su fabuloso rendimiento en Jaguares de Chiapas, le llegó su primera gran oportunidad de vestir la camiseta albirroja, la más deseada por el Mariscal, en el Mundial de Alemania 2006. Con la ilusión a cuestas y siendo parte del plantel mundialista, el ex delantero no entró en ninguno de los 3 partidos iniciales y la temprana eliminación paraguaya no le permitió debutar en la máxima cita del planeta.

2007, el mejor año

Carrera en ascenso, Chava brilló aquella temporada en las Águilas. Fuente: Getty Images

Los 10 goles en las Copa Libertadores 2007, ganada por Boca Juniors, resultaron un dato clave para premiar a Salvador Cabañas como el mejor jugador del continente americano en diciembre por la revista uruguaya "El País". El paraguayo venció en la votación final a los arqueros Rogerio Ceni, de Brasil, y Guillermo Ochoa, su coterráneo.

De esa manera, el Chava destronó al chileno Matías Fernández de Colo Colo, quien se había llevado el premio en 2006, y colocó a Paraguay en la tercera colocación de países con jugadores más galardonados en este rubro con 5 en total, junto con Chile.

El Libertador de América

Gracias a sus goles en 2007 y 2008, el paraguayo recibe un premio de la Conmebol.

Fuente: Getty Images

A causa de su extraordinario rendimiento individual, justificado con creces por los goles convertidos en América de México entre 2007 y 2008, el ex futbolista se transformó en el máximo artillero de la Copa Libertadores ese par de años, estadística aún vigente hasta hoy en día.

Una decena de gritos en 2007 y 8 tantos en la edición siguiente, la mayoría anotados en el Estadio Azteca, fueron suficientes para ser condecorado unos años después por la Conmebol.

Martino, su mejor maestro

El Tata resultó ser el mejor técnico que tuvo Cabañas. Fuente: Getty Images

"Tenía muchas cualidades. La mentalidad positiva y siempre me consideraba ser el líder de ese equipo. Para mí, en Paraguay ha sido el mejor técnico que tuvimos". Elogio de Cabañas a Gerardo Martino, su ex entrenador en la selección guaraní entre 2007 y 2010.

Dicha sentencia positiva se justificó cuando el Tata le entregó la capitanía al delantero central de ese plantel que terminó clasificando al Mundial 2010 y venciendo a Brasil y Argentina como local en las Eliminatorias.

A cuartos sin él, ¿y con él?

La selección paraguaya disputó el Mundial 2010 sin Cabañas y perdió ante España.

Fuente: Getty Images

Media docena de goles durante las Eliminatorias Sudamericanas transformaron a Chava en el máximo artillero de Paraguay en el ciclo de Gerardo Martino. Además de su efectividad, el Tata le entregó la cinta de capitán y el liderazgo del vestuario de cara al Mundial de Sudáfrica 2010, torneo que arribaron hasta los cuartos de final cuando cayeron 1 a 0 ante el campeón España.

Sin embargo, el casi fatal hecho ya conocido públicamente terminó con su ilusión de tormarse su revancha personal tan deseada de triunfar en una Copa del Mundo, debido a que en Alemania 2006 no había tenido minutos oficiales a pesar de haber sido convocado.

Su peor disparo a gol

A punto de jugar el Mundial 2010 y de firmar con Manchester United, le llegó la noche.

Fuente: Getty Images

Además del disparo recibido en Bar Bar y su sueño de jugar el Mundial 2010, ese año bisagra en la vida de Cabañas era el progreso definitivo al estrellato mundial en el fútbol: tras firmar un pre-contrato de 1.7 millones de dólares con Manchester United, su pase al club inglés estaba casi hecho. Los más de 100 goles en América de México y su enorme presente individual a nivel futbolístico eran los dos motivos esenciales para dar el salto al continente europeo, pero se truncó por lo ocurrido la noche del 25 de enero de 2010.

La noche donde todo cambió

Mientras estaba internado, los hinchas azulcrema acamparon día y noche rezando

por su recuperación. Fuente: Getty Images

Tras el trágico accidente el 25 de enero de 2010, la vida de Salvador Cabañas cambió para siempre pero ganó algo que nunca olvidó: el cariño infinito de los hinchas azulcremas, el cual fue demostrado en la puerta de la clínica donde fue llevado el ex jugador esa noche.

Sabia decisión médica

La resolución de sus médicos fue dejarle la bala en el cerebro. Fuente: Getty Images

El tiempo le dio la razón a los médicos que trataron a Cabañas durante su recuperación física y psicológica de dejarle inserta la bala calibre 25 en su cabeza: la misma se encuentra en los principales vasos que riegan el cerebro y la justificación confirmó que no es incompatible con la vida.

¿Amigos o enemigos?

María Alonso, ex esposa de Chava, lo traicionó quitándole dinero y propiedades.

Fuente: Getty Images

Mientras Cabañas esta conveleciente en una clínica mexicana por 5 días, su ex mujer María Alonso, en complicidad con el abogado y el representante de marido, lo traicionó al falsificar la firma del paraguayo para robarle alrededor de 17 millones de dólares y varios bienes personales.

Sin embargo, el final no fue del todo feliz para ella, ya que el ex futbolista, mientras estaba rehabilitándose en Buenos Aires, logró recuperar muchas cosas usurpadas por el nombrado trío con ayuda de amigos y compañeros.

Dios y su abuela, sus dos ángeles

América y Paraguay le rindieron tributo con un partido homenaje. Fuente: Getty Images

Cuando estuvo en coma y sin vínculo con la realidad, Salvador sí tuvo contacto con Dios y su difunta abuela. Al despertar y finalizar su convalecencia, él confesó lo sucedió en una entrevista muchos años después.

Además de recibir fuerzas de las figuras mencionadas, sus compañeros de América y la selección paraguaya organizaron un partido homenaje en el Estadio Azteca para recaudar dinero y que pueda salir a flote tras su trágico epiosodio que le costó la carrera pero no la vida.

Una visita de lujo

El ex presidente paraguayo Fernando Lugo pasó a saludarlo y se llevó un recuerdo.

Fuente: Getty Images

Luego de la madrugada del 25 de enero de 2010, Chava quedó en coma durante 5 días, luego quedó en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el 17 de febrero, jornada que abandonó la misma para recibir la sorpresiva visita del ex jefe de estado de Paraguay Fernando Lugo, a quien le regaló una camiseta firmada.

Tras esos sucesos y varios días más de internación, el guaraní recibió el alta médica el 2 de marzo y comenzó la rehabilitación personal en su casa de aquel momento.

10 minutos con su otro D10S

Diego Maradona pasó a visitarlo cuando el Mariscal estuvo internado en Buenos Aires.

Fuente: Getty Images

Dentro del proceso de recuperación post disparo que Cabañas tuvo que soportar, Cabañas contó con una visita inesperada para él y su familia: Diego Armando Maradona pasó a saludarlo cuando estuvo internado en la clínica Fleni en Buenos Aires. Los 10 minutos que ambos dialogaron solos en la habitación del paraguayo fueron más que suficientes para revertir del todo el ánimo del ex futbolista postrado en la cama, quien también escucho dos ofertas muy tentadoras para que salga adelante: dinero y una casa donde vivir.

Retomó el fútbol, sin embargo...

En 2012, retornó a 12 de Octubre y ascendió a Primera, pero ya nada sería igual.

Fuente: @12deoctubre

Después de un par de años del grave acontecimiento vivido en México con el narcotraficante JJ, su primer regreso al fútbol de elite se dio en el club 12 de Octubre de su país, donde realizó las inferiores y debutó en primera división, y logró el ascenso a la máxima categoría esa temporada. Sin embargo, a pesar de la mencionada alegría deportiva, nada volvió a ser igual para Chava en el ambiente del deporte de alto rendimiento.

Intentó volver a jugar, pero...

En 2014, solo duró 10 días en el Club Tanabi de Brasil. Fuente: @salvadorelmariscal

Después de su primer retorno en 2012 a 12 de Octubre, donde subió a la elite paraguaya, Cabañas decidió cambiar de destino y de nación: se fue a jugar al Club Tanabi de la Serie D de Brasil. Sin embargo, luego de 10 días de haber firmado el contrato, el guaraní no soportó la exigencia física y rescindió el mismo poniendo punto final a su vida dentro del campo de juego.

No todo es fútbol

Él y su padre Dionisio tienen una panadería familiar, su otra pasión.

Fuente: @salvadorelmariscal

Luego de retirado oficialmente del fútbol en 2014, el Mariscal abrió una panadería junto con sus padres Dionisio y Basilia Cabañas para ganarse la vida. Con muchos clientes y empleados a su cargo, el negocio en cuestión creció mucho y continúa funcionando actualmente en un galpón cercano a su casa de Itaguá.

De peón a rey

Chava tuvo si primera experiencia como entrenador en Deportivo Capiatá.

Fuente: @club_deportivocapiata

Además del emprendimiento familiar que tiene con sus padres, Salvador comenzó su otra carrera post jugador profesional: la de director técnico. En 2017, el humilde club Deportivo Capiatá del interior paraguayo le dio la oportunidad de desempeñarse en las inferiores hasta ser el ayudante de campo directo de su amigo y colega Pablo Caballero en 2018.

BAR BAR = BYE BYE

Actualmente clausurado y deshabitado, el club nocturno mexicano intentó ser reabierto en 2018. Fuente: Getty Images

El club nocturno llamado Bar Bar, ubicado en Ciudad de México, fue el lugar físico donde el ex jugador paraguayo resultó herido de bala y llevado de urgencia a la clínica más cercana. De recibir celebridades y muchas personalidades del deporte, principalmente del fútbol, a quedar clausurado para siempre. Tras cerrar oficialmente, los dueños quisieron reabrirlo en 2018 pero la policía logró impedirlo y hoy en día es una falsa fachada (pared de piedra) y venido a menos en su interior.

Ejemplo dentro y fuera del campo

En 2019 inauguró una escuela de fútbol en honor al deporte para jóvenes promesas.

Fuente: @salvadorelmariscal

Luego de su primera experiencia como asistente técnico en Capiatá, el Mariscal fundó e inauguró una escuela de fútbol en honor al deporte rey a nivel mundial en Cuemanco, Ciudad de México, para entrenar a jóvenes promesas con vistas a primera división y alejarlo de los malos vicios callejeros.

Alias JJ, ¡y no es Popeye!

José Balderas Garza fue quien le propinó el tiro en su cabeza en Bar Bar.

Fuente: Getty Images

José Balderas Garza, apodado JJ, fue el narcotraficante local que increpó, discutió y le disparó a Cabañas en el club nocturno llamado Bar Bar en el Distrito Federal de México.

Perteneciente al cartel de los Beltrán Leyra, el delincuente en cuestión terminó en la cárcel en 2019 por los próximos 20 años y se hizo justicia para la familia Cabañas.

"Pide tu último deseo"

Sin rencores, Cabañas aún recuerda la amenaza que JJ le hizo previo a casi quitarle la vida.

Fuente: @salvadorelmariscal

"Le estás robando plata a México. Pedí tu último deseo porque vas a morir". Esa frase fue dicha por el agresor de Cabañas, José Balderas Garza, tras estar con el narcotafricante alias JJ durante 15 minutos en el baño del club nocturno Bar Bar en la capital mexicana.

Luego de ese lapso, el delicuente actualmente preso le apuntó a la víctima con su arma en la frente, disparó una sola vez y Chava quedó tirado en el suelo del lugar con un charco de sangre debajo de él.

Haciendo honor a su nombre

En su casa ubicada en Itaguá, Salvador posee un cuarto que oficia de oratorio personal.

Fuente: @apfoficial

Creyente en Dios y su abuela fallecida, el guaraní posee un cuarto especial que funciona como un oratorio personal en su casa actual, ubicada en Itaguá (a 30 kilómetros de Asunción, Paraguay).

Además de rezar permanentemente por su salud y la de sus seres queridos, el ex jugador ayuda a vecinos y gente con enfermedades de todo tipo y factor.

El ojo izquierdo, la secuela que lo tiene a maltraer

Cabañas se tapa el ojo izquierdo, el cual quedó maltrecho tras el disparo.

Fuente: @salvadorelmariscal

Toda herida recibida, depende lo grave que sea, deja consecuencias en el cuerpo de la persona catalogada como víctima del negativo suceso: esta es la realidad de Chava, quien a causa del disparo recibido hace 10 años, tiene y tendrá secuelas en su ojo izquierdo (problemas de vista).

Su parcial visión allí, le prohibió de por vida poder volver a practicar fútbol a nivel profesional y de manera normal como hasta el 2010, año que lo ubicó en el clímax de su existosa carrera.

El sueño pendiente

Con el alta definitiva para jugar al fútbol, el guaraní quiere disputar un último duelo en el Azteca. Fuente: Getty Images

El 2020 fue otro año clave en la vida de Salvador Cabañas, ya que hace poco recibió el alta médica para volver a jugar definitivamente al fútbol de manera profesional, decisión que quedará en su conciencia únicamente.

Por esta razón, su sueño pendiente puede volverse realidad: jugar un último partido en el Estadio Azteca con Las Águilas del América de México, a modo de homenaje, con la camiseta azulcrema en su piel. ¿Se le cumplirá?

