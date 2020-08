David Faitelson explicó por qué Salvador Sánchez sigue perteneciendo al Top-10 de boxeadores mexicanos históricos

En México se ha generado una auténtica leyenda en torno a Salvador Sánchez, un peleador que perdió la vida tras un trágico accidente cuando apenas tenía 23 años, pero que para ese entonces ya había conquistado el mundo en la división de peso pluma y acumulado nueve defensas exitosas del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

Que eran otros tiempos está clarísimo, porque en los siete años que duró su carrera profesional completó nada menos que 46 peleas, con 44 victorias, un empate y una derrota. Toda una rareza en tiempos en los que hay campeones mundiales que apenas se suben al ring una vez por año.

Aunque la trágica muerte sembró la incógnita sobre cuánto más grande pudo haber sido Chava, son muchos los fanáticos que lo contemplan entre los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos. Y lo mismo hizo el periodista David Faitelson.

"Él está en la conversación para ser uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Me cuesta trabajo comparar lo que consiguieron boxeadores que tuvieron larga trayectoria, una carrera completa, y lo que dejó inconcluso Salvador Sánchez", comenzó diciendo en el programa A los golpes de ESPN.

Y agregó: "Sus facultades eran maravillosas. También eran tiempos en los que no había tantos intereses en el boxeo como hoy en día, donde antes de enfrentar a un rival se habla de si es o no de la misma promotora, que si me cobra mucho dinero. Salvador Sánchez peleaba ante los mejores y mostraba unas condiciones bárbaras".

Por todo eso, David Faitelson no tuvo dudas al plantear su veredicto: "Era muy completo. Aún con una carrera que no pudo terminar, aunque su vida y su carrera terminó a los 23 años de edad, yo lo pongo entre los diez mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos".

