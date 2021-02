Dia de San Valentín: memes que apuntan al día del amor y la amistad

¡Feliz día de San Valentín! Como todas las fechas importantes que se han dado en tiempos del coronavirus, este 14 de febrero no será un día cualquiera. Comenzando porque muchas parejas y amigos en general no podrán disfrutar como en otras temporadas. Algunos podrán verse, pero no tocarse; otros quizás se encuentren por alguna red social de estas que se han vuelto famosas por las reuniones de trabajo desde casa (Meet, Zoom, etc). Pero, también están los otros, los que preferirán divertirse, simplemente, viendo memes; y es por ello que a continuación te dejamos algunas imágenes divertidas que ya se han viralizado en las redes sociales.

¿Qué es el Día de San Valentín?

Año tras año hemos celebrado el 14 de febrero y muchos ni siquiera sabemos el significado exacto del orígen de este festejo. Los entendidos aseguran que este día tiene que ver con el Siglo III en la antigua Roma, exactamente en la época del emperador Claudio II. En un tono autoritario, este gobernante mandó a que se prohibiera los matrimonios entre los jóvenes, pues se instaló la creencia de que los soldados mientras se encontraran sin pareja podrían tener un mejor rendimiento a la hora de la lucha. Por esta razón, los que deseaban casarse empezaron a hacerlo en secreto.

El nombre de esta fecha, está relacionada a un sacerdote de nombre Valentín, quien habría sido un aliado de los jóvenes que se casaban a escondidas. Esto le generó un problema con el gobierno de Claudio II, quien en señal de venganza por desobedecer sus órdenes mandó a capturar al religioso y finalmente ejecutarlo un 14 de febrero del año 270.

Mira aquí los mejores memes por San Valentín

Lee También