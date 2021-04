Se cayó una pelea de la cartelera de Canelo Álvarez vs Saunders

La cartelera que el próximo 8 de mayo estelarizarán Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ya se vislumbra como una de las más importantes del año para el boxeo por los nombres que involucra y porque se tratará de una unificación de títulos mundiales en la división de peso súper mediano.

Quien estaba entrenándose para hacer su regreso en esa velada era también el excampeón mundial de dos divisiones de peso diferentes Jessie Vargas, quien no pelea desde que el 29 de febrero del año pasado fue derrotado en Frisco por Mikey Garcia en decisión unánime.

Sin embargo, el propio peleador se encargó de comunicar que finalmente no estará en esa cartelera y que ya se encuentra buscando una nueva fecha. “La pelea ha terminado. Mi promotor y asesores (Guadalupe Valencia y Al Haymon) están buscando una pelea más grande", le dijo a BoxingScene.

Y explicó: “Lo que pasa es que me he visto muy bien con mi entrenamiento en el campamento. Mejor que nunca. La gente me verá de manera diferente en mi regreso de una manera positiva. Lo estoy llevando a otro nivel”.

De las palabras de Jessie Vargas se desprende que lo que se estaría buscando para él es que sea la cabeza de una nueva cartelera, aunque nada se ha avanzado todavía sobre el que podría ser su rival en esa pelea grande que se está anunciando.

Lee También