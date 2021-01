Se le escapó Tyson Fury y ahora quiere a Andy Ruiz

Imposible no pensar que el cierre de 2020 llegó con cierta frustración para Carlos Takam, quien estuvo muy cerca de concretar un combate ante Tyson Fury en diciembre, por el título mundial de peso pesado del CMB, pero que vio luego cómo el propio campeón anunciaba que ya no pelearía hasta 2021.

Frustrada una nueva oportunidad de coronarse como campeón mundial, pues en 2017 enfrentó a Anthony Joshua por sus títulos de la AMB y la FIB, pero fue derrotado por nocaut técnico en el décimo asalto; el francés está apuntando ahora a dos excampeones.

"Para este 2021 tengo muchos, pero muchos tipos en mi objetivo", comenzó diciendo a Pro Boxing Fans el peleador de 40 años, que tiene un récord profesional de 39 victorias, 5 derrotas y un empate. 2020 había comenzado bien para él hasta la frustrada pelea con Fury, porque había ganado sus dos combates ante Fabio Maldonado y Jerry Forrest.

"Una de las peleas que quiero hacer, porque se que será una gran pelea, es con ese tipo Andy Ruiz. Definitivamente quiero pelear con ese tipo antes de terminar mi carrera. De verdad, quiero pelear con Andy Ruiz", repitió Takam, por si alguno osara olvidar a qué tipo está buscando.

Y siguió: "Me gusta la forma en que pelea Andy Ruiz, es un luchador. Me gusta la forma en que se mueve, me gusta la forma en que pelea. Ese tipo es bueno para mí. Luego tienes a los luchadores como Wilder. Quiero pelear con él, con un tipo como Deontay Wilder, con un tipo como Luis Ortiz".

