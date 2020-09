Maravilla Martínez respondió a la propuesta para enfrentar a De La Hoya

Tras la pelea que marcó su regreso a los cuadriláteros a seis años de haber anunciado su retiro, y que terminó con victoria por nocaut técnico en el séptimo round ante Miguel Fanidño, Sergio Maravilla Martínez confirmó que está planeando participar de un nuevo combate antes de fin de año, con fecha prevista para el 5 de diciembre.

El excampeón mundial de dos divisiones remarcó que su objetivo final es desafiar al japonés Ryota Murata, actual campeón regular de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, pero dejando en claro que antes de eso debe realizar al menos dos combates más de readaptación, ante rivales que supongan mayor riesgo del que le planteó el español en Torrelavega.

"En una charla en las redes sociales con mi amigo Gilberto Mendoza, presidente de la AMB, me dijo que si hacía tres peleas serias, tendría la oportunidad contra Murata. Me estaba marcando pequeños goles y ese era el empujón definitivo para que mire hacia arriba. Además, nunca he ganado el cinturón de ese organismo sancionador y creo que sería la oportunidad perfecta para al menos intentar lograr ese objetivo", le dijo Martínez a Alvaro Carrera.

Así es, próxima parada el 05.Diciembre. pic.twitter.com/aOI6pQL0q0 — Sergio Martínez (@maravillabox) September 10, 2020

Pero también está en el aire la posibilidad de que el argentino se convierta en el rival de Oscar De La Hoya para otro regreso revolucionario para la industria del boxeo. El excampeón de seis divisiones, que desde el retiro en 2008 tras una derrota ante Pacquiao se abocó de lleno a su promotora Golden Boy, ya confirmó que quiere regresar a los cuadriláteros con un combate real y no una exhibición. Y Maravilla suena como opción.

"En el boxeo no se puede descartar nada. Sería un honor, pero mi mente está puesta en otra parte. Si se puede dar esa posibilidad antes de ir por un título mundial, estaría encantado. Es una leyenda", se limitó a decir Sergio Martínez sobre un posible cara a cara con el mexicano.

