Shawn Porter cree que Teófimo López no está listo para Lomachenko

Shawn Porter ha vuelto al juego. El último sabado venció y dejó sin invicto al alemán Sebastián Formella por decisión unánime de los jueces, para reponerse de la derrota con que había cerrado su 2019 ante Errol Spence, que lo despojó del cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo.

Habiendo retomado la senda victoriosa, aclaró que está listo para enfrentar a quien resulte ganador del duelo entre su verdugo y Danny García, para tener así la oportunidad de recuperar el título perdido el año próximo.

Pero también se permitió opinar acerca de otro de los grandes combates que tendrá este año boxístico, atípico a causa de la pandemia del coronavirus, y hasta se atrevió a decir que no habra un evento que lo supere: se trata nada más y nada menos que el duelo de unificación de cinturones de peso ligero entre Vasyl Lomachenko, campeón de la AMB y la OMB; y Teófimo López, campeón de la FIB.

"No voy a elegir un ganador, pero lo desglosaré, hombre. Creo que López es explosivo, creo que es rápido, es agudo. No creo que lo haya visto todo en el ring. Y no creo que esté mordiendo más de lo que puede masticar, pero sí creo que podría no estar del todo listo para un luchador como Lomachenko", dijo Porter en diálogo con Fight Hub TV.

Y agregó: "Me gusta esta pelea de arriba a abajo. Creo que va a ser una gran pelea. La mejor del año". Además, Porter señaló a Teófimo López como el mejor peleador joven de la actualidad, muy cerca de Shakur Stevenson y pasando por alto nombres como Ryan García y Vergil Ortiz.

