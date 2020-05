Porter explicó por qué Mayweather nunca tendrá el cariño de la gente como Pacquiao

Floyd Mayweather le puso fin a su carrera, aunque son muchos los que insisten por su regreso, con un récord de 50 combates invicto como profesional y habiendo conseguido ser campeón mundial en cinco categorías diferentes. Manny Pacquiao continúa dando batalla a sus 41 años, tras pelearse con todo aquel que le pusieran en el camino, con los mejores, y aprendiendo siempre una nueva lección incluso en sus 7 derrotas. Actualmente, ostenta el cinturón de peso wélter de la AMB.

Cuando ambos se vieron cara a cara, el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Money consiguió ejercer superioridad en el combate sobre el Pac-Man de inicio a fin, para terminar llevándose una victoria por decisión unánime que dejó poco margen de acción a quienes siempre quieren polemizar.

Pero más allá de que el récord profesional de Mayweather sea mucho más prolijo que el de Pacquiao, pareciera que lo que no ha conseguido el estadounidense es ganarse el corazón de los fanáticos en relación a lo que sí pudo hacer Pacquiao. Y otro prueba de ello llegó de voz de Shawn Porter, excampeón mundial de peso wélter que quiere volver a reinar en la división.

��️ Shawn Porter preferiría tener una carrera como la de Pacman que como la de "Money" porque, pese a que Mayweather ganó más dinero y Pacquiao perdió más combates, Manny ha ofrecido guerras intensas



"Si tengo que elegir, me quedo con Manny", dijo en diálogo con Stars and Champions. Y explicó: "Creo que aunque Manny ha recibido muchos castigos, ha estado en muchas guerras, ha estado en muchas peleas emocionantes. A mí me gusta la guerra, me gustan las batallas y la emoción. Por esa razón lo elegiría".

Más allá de su gusto personal, Porter también destacó esa capacidad del filipino para generar adhesiones entre los fans que no tuvo Mayweather. "Si miras alrededor del mundo, serán más las personas que aprecian a Manny. Lo respetan y lo adoran. No es lo mismo con Floyd Mayweather".

