Shawn Porter ya avisó quién debe ser su próximo rival

Shawn Porter ha regresado a la senda victoriosa después de la derrota que, en septiembre de 2019 le propinó Errol Spence dejándolo sin el cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo. El pasado sábado, en Los Angeles, derrotó y dejó sin invicto al alemán Sebastian Formella por decisión unánime.

"Fue un luchador duro. Después de unas seis rondas, mi padre me dijo que iba a seguir recibiendo estos golpes, así que solo necesitaba mantener la presión sobre él", expresó el excampeón una vez finalizada la pelea que lo deja en posición de poder aspirar pronto a recuperar el título perdido.

Así lo dejó ver él mismo, asegurando que estará muy atento a lo que suceda en la próxima pelea en la que Errol Spence pondrá en juego el cinturón del CMB ante Danny García. "Todavía estoy aquí y no me iré a ninguna parte. No se sabe qué verán de mí en una revancha", dijo, en alusión a que ya ha enfrentado a ambos peleadores, aunque con resultados diferentes.

Y agregó: "Creo que ambos muchachos también pueden hacer ajustes. Eso es lo que hace que las revanchas sean tan geniales, los fanáticos han visto lo que ambos pueden hacer y quieren ver quién hará los ajustes correctos. Definitivamente creo que seré un poco diferente contra cualquiera de los dos".

En septiembre de 2018, Shawn Porter se quedó con el cinturón de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo que por entonces estaba vacante gracias a una victoria por decisión unánime ante Danny García. Tras una defensa exitosa ante el cubano Yordenis Ugas, finalmente perdería el título ante Errol Spence.

