Sonríe Estados Unidos, ya llegó Vasyl Lomachenko

Estados Unidos ya recibió a quien para muchos es el mejor peleador libra por libra de la actualidad. Vasyl Lomachenko, campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, además de campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, arribó este domingo desde Ucrania.

Como ya fue confirmado, el ucraniano pondrá en juego sus cinturones ante Teófimo López, el campeón mundial que tiene la Federación Internacional de Boxeo, el próximo 17 de octubre en el MGM Grand Conference Center de Paradise, Nevada; siendo este uno de los combates más esperados por los fanáticos.

La llegada de Lomachenko a los Estados Unidos tiene que ver precisamente con realizar allí el tramo final de su preparación para el combate unificatorio. "Está más emocionado que nunca antes en la previa de una pelea", dijo Egis Klimas, mánager del ucraniano, poco tiempo después de su arribo.

Además, dijo que el mundo todavía no ha visto todo lo que Loma tiene para ofrecer, precisamente porque no ha tenido todavía un rival que le plantee ese nivel de exigencia que, confían, si la presentará Teófimo López. "Lomachenko disfruta por estar finalmente en una de esas peleas que todos están esperando. Antes tuvo muchas buenas peleas pero la gente no hablaba tanto de ellas. Ahora, todo el mundo ya está hablando", explicó.

La última presentación del gran campeón ucraniano fue el 31 de agosto del año pasado en The O2 Arena de Londres. Allí, se impuso por decisión unánime al peleador local Luke Campbell. Por el lado de Teófimo López, viene de derrotar por nocaut en el segundo round a Richard Commey el 14 de diciembre, adjudicándose allí el cinturón de la FIB.

