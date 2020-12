En Argentina es tendencia "All Blacks" porque le ganaron el título a Los Pumas

La Ovalada si se Mancha Hoy me levanto para ver a Los Pumas. Soy hincha de los All Blacks y hoy también de Australia , todo gracias a Matera y sus amigos de élite . pic.twitter.com/wqYWxlCS0Y

Los All Blacks ganaron el torneo en lo deportivo, nos regalaron la más noble de las actitudes de parte de estos bloques de cemento con sentimientos, y encima se llevan de Premio el 48 % de los Argentinos de regalo........ #El10Agradece pic.twitter.com/eNtA1CirNC

Los All Blacks ganaron en lo deportivo y en lo humano.

Me acabo de enterar de que por tradición la camiseta negra de los All Blacks JAMAS se deja en el suelo. Y de que, además, ese haka fue especial, que cambiaron el de siempre en honor a DIEGO.

Crecen los All Blacks en mi corazón. ❤️��