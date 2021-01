Teófimo López avisó lo que irá a buscar si no sucede su pelea ante Kambosos

Teófimo López terminó 2020 siendo nombrado como el mejor peleador del año, gracias al triunfo del 17 de octubre sobre Vasyl Lomachenko que le permitió unificar cinturones en la división de peso ligero, añadiendo al título de la FIB que ya ostentaba los de la AMB, la OMB y el de campeón franquicia del CMB.

Pero se ha propuesto volver a ganarse ese reconocimiento en este 2021, por lo que espera hacer grandes peleas que no solo confirmen su superioridad en las 135 libras, sino que también le permitan conquistar la división de peso súper ligero donde actualmente reinan Josh Taylor y José Carlos Ramírez.

Sin embargo, en primera instancia López tiene la obligación de cumplir con una defensa ordenada por la Federación Internacional de Boxeo ante el invicto australiano George Kambosos. Esa pelea solo seduce a López y su equipo si puede organizarse en Australia, lo que les abriría las puertas de un nuevo mercado. Pero si la pandemia no lo permite, preferirían liberarse de la misma para ir en busca de los grandes nombres.

“Estamos hablando de abril o mayo para mi próxima pelea, pero todavía no tengo una fecha sobre cuándo regresaré, no hay una fecha específica; pero esos son los meses en los que creo que volveré", expresó el campeón unificado de las 135 libras en diálogo con el programa Mi Finde.

Y agregó: “Si no puedo enfrentar mi pelea obligatoria, contra George Kambosos, el otro tendría que ser Devin Haney; si no puedo conseguirlo, nos llevaremos a Ryan García; si eso no sucede, vamos tras Gervonta Davis, pero Floyd Mayweather no quiere que pelee conmigo. Si nadie quiere pelear, tendré que buscar un oponente en las 140 libras".

