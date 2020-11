Teófimo López avisó que asumirá grandes riesgos en 2021

Teófimo López, de tan solo 23 años, ganó el 17 de octubre la pelea más importante de un año que fue atípico para el boxeo, a causa de la propagación de la pandemia de Coronavirus. En el MGM Grand Conference Center de Las Vegas, se impuso por decisión unánime a Vasyl Lomachenko, sumando al cinturón de peso ligero de la FIB que defendía los de la AMB, la OMB y el CMB Franquicia que ostentaba el ucraniano.

Sabiendo que las 135 libras son en la actualidad una de las divisiones más competitivas del boxeo, pero lejos de querer cuidar con exceso de cautela lo conseguido, el estadounidense de raíces catrachas ya avisó que tomará grandes riesgos en 2021, porque está dispuesto a seguir enfrentándose ante los mejores.

Hace un par de semanas, Teófimo se sometió a una cirugía por la fractura que había sufrido en uno de sus pies; pero todavía con la bota puesta volvió a trabajar en el gimnasio. Allí hay una señal muy importante de que la victoria más importante de su carrera, lejos de relajarlo, lo inspira a ir por más.

"Me estoy divirtiendo, me mantengo en forma. Pero no he vuelto a hacer cardio desde la pelea. Mantengo mis músculos tensos. Y ha sido genial la sensación, cada semana conseguía otro cinturón. Se verán bien una vez que termine la casa", dijo el gran campeón de las 135 libras en diálogo con Bad Left Hook.

Pensando en el futuro, y en arriesgar, siempre arriesgar, Teófimo López agregó: "Se trata de hacer historia. Tengo 23 años y puedo hacer muchas cosas. Mi próximo objetivo principal es ser indiscutible en 140. El ganador de esa pelea (Taylor vs Ramírez) es un rival potencial para fines de 2021. Ojalá la gente no se mueva a 147, así que puedo agarrar todos esos cinturones. Sí, los cinturones son significativos. Los cinturones lo son todo, al menos para mí".

Pero también se refirió a la división de peso ligero de la que todavía forma parte, donde también hay nombres que, de acuerdo con sus planes, serán buenos para magnificar su grandeza. "Ya veremos con Ryan García, creo que está mejorando. Devin (Haney) no lo creo, necesita intensificarlo. Gervonta Davis todavía no lo entiende y lo está haciendo a la manera de Mayweather. Yo lo hago a la manera de Teófimo y elegí a Lomachenko porque sentí que era el mejor. Todos estuvieron de acuerdo", destacó.

