Teófimo López ya avisó que disfrutará de noquear a Lomachenko

Teófimo López recogió el guante. Sabe que Vasyl Lomachenko, vigente campeón mundial unificado de peso ligero por la OMB y la AMB, lo tiene entre ceja y ceja. No solo no se achicó, sino que está convencido de que puede hacer que el ucraniano muerda el polvo.

El pugilista de raíces catrachas sabe que hoy por hoy Lomachenko es considerado por muchos como el mejor boxeador libra por libra y es por eso que aseguró que disfrutará el doble de poder vencerlo. "Personalmente, es un muchacho que no me gusta. Hay una parte que es negocio y otra que es personal. Con él es personal", dijo para el podcast State of Combat.

Y agregó: "Voy a disfrutar de noquearlo. No voy a sentir ningún remordimiento. No puedo esperar a que llegue el día en que peleemos. No puedo esperar a golpearle la cabeza. Puede que sea la apariencia o la forma en que se presenta. No sé qué es. ¿Alguna vez has visto a alguien a quien dices 'hombre quiero golpearlo a la cara'?"

��️ Parece que Vasyl Lomachenko le tiene más ganas al papá de Teofimo Lopez que al propio Teofimo �� pic.twitter.com/zH1Z37ivzr — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 7, 2020

Estaba previsto que el combate entre Vasyl Lomachenko y Teófimo López tuviera lugar en junio, en el Madison Square Garden, pero esos planes se desvanecieron cuando la pandemia del coronavirus golpeó con fuerza a los Estados Unidos. De todos modos, las intenciones pasan porque el combate de unificación de títulos -tres serán los que se pongan en juego- tenga lugar antes de fin de año.

El neoyorquino de raíces hondureñas viene de conseguir el título mundial de peso ligero de la FIB en su último combate, derrotando a Richard Commey por nocaut técnico en el segundo round el 14 de diciembre. Lomachenko saltó por última vez al cuadrilatero el 31 de agosto en el Reino Unido y retuvo sus títulos al derrotar en fallo unánime al local Luke Campbell.

