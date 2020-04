Teófimo López avisó que Lomachenko no le durará más de ocho rounds

Teófimo López ya dejó en claro que con Vasiliy Lomachenko tiene algo personal, que lo hace querer derrotarlo más allá de los títulos y del dinero que pudiera conseguir. Hace días atrás, fue muy claro en diálogo con State of Combat: "No puedo esperar a que llegue el día en que peleemos. No puedo esperar a golpearle la cabeza. Puede que sea la apariencia o la forma en que se presenta. No sé qué es. ¿Alguna vez has visto a alguien a quien dices 'hombre quiero golpearlo a la cara'?".

Todavía no se sabe cuándo tendrá lugar el combate que se había pautado originalmente para el 30 de mayo, en el Madison Square Garden, en el que se pondrían en juego los cinturones de peso ligero de la OMB y la AMB que tiene en su poder el ucraniano y el cetro de la FIB del que es titular el catracho. Pese a ello, ambos han manifestado el deseo de verse las caras.

Pero a medida que pasan los días, Teófimo López está cada vez más seguro de poder conseguir la victoria, incluso antes del límite, como manifestó en un ida y vuelta con los fanáticos de Reddit: "Tengo que decir que no pasará de las ocho rondas. Estoy entrenando, me siento genial. Dije que Commey no pasaría del sexto (Fue TKO en el segundo). Así que ahora voy a decir que no pasarán más de ocho vueltas".

If divisional ruler Vasiliy Lomachenko bypasses unbeaten star @TeofimoLopez, the IBF titleholder has expressed interest in facing Australia's @georgekambosos next.#ozboxing #boxing — AUS-BOXING (@ausboxing) April 14, 2020

Pese a sus pronósticos y a que el ucraniano no es una persona que le caiga en gracia, el boxeador de 22 años, nacido en Brooklyn pero de raíces hondureñas, dijo respetar a Lomachenko como deportista. "Tenemos los mismos objetivos. Él está tratando de ser indiscutible, de poner más títulos en su currículum. No puedo decir que lo admiro, pero será un miembro del Salón de la Fama", auguró.

Y concluyó: "Se muere por conseguir este último cinturón que es mío. Estoy a punto de hacer grandes cosas, de hacer historia. Quiero ser un campeón indiscutible con 22 años. Voy a golpearle la cabeza".

