Teófimo López pidió una locura de dinero para enfrentar a Devin Haney

Días después de unificar títulos mundiales en la división de peso ligero derrotando por decisión unánime a Vasyl Lomachenko el 17 de octubre, Teófimo López dijo que si había un combate que no lo seducía en lo más mínimo para la continuidad de su carrera era ante el campeón del CMB Devin Haney.

Pero en los meses siguientes fue aumentando la rivalidad entre ambos en redes sociales, debido principalmente a que Teófimo López, impulsado por su promotora Top Rank, sedeclaró como campeón indiscutido de la división por ostentar los títulos mundiales de la FIB, la AMB, la OMB y el franquicia del CMB, siendo este último el que desató el conflicto.

Según expresó el propio presidente del organismo Mauricio Sulaimán, lo de campeón franquicia "es un concepto absolutamente nuevo que te permite subir y bajar de categorías de peso mientras representas al CMB". Y aunque ese título pertenece a López, Haney le ha dejado claro que si de verdad quiere ser el campeón indiscutido primero deberá derrotarlo.

En los últimos días, tal vez viendo que otros dos grandes candidatos a enfrentarlo como Ryan García y Gervonta Davis están negociando un combate entre sí, Teófimo dijo que tomaría la pelea con Haney para que deje de hablar de una vez por todas y para acabar con su carrera. Sin embargo, en las últimas horas fue Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing, quien reveló que para hacerlo el américo-hondureño está pidiendo una suma de dinero disparatada.

"Sé que Teofimo acaba de comprar una gama de camisetas, 'Indiscutible'. No deberíamos estar en esta posición en la que estamos, pero no es indiscutible porque los otros órganos de gobierno no reconocen que el campeón de la franquicia es alguien que puede unificar. Entonces, la única forma en que puede quedar indiscutido por los hechos y el papel es pelear contra Devin Haney. Merece ser indiscutible, porque venció al peso ligero número uno. Pero no lo es", comenzó explicando Hearn a Boxing Social.

Y agregó: “Creo que Teófimo López contra Haney es una pelea maravillosa. Escucha, Teófimo me pidió $ 10 millones para esa pelea. No puedes llegar allí, pero estoy seguro de que podemos hacerle una buena oferta. Teófimo es una pesadilla en este momento para Bob Arum. Entonces, dice: 'Quiero esto, $ 5 millones como mínimo, quiero 8, quiero 9, quiero 10'. Así que ahora mismo, dejaré que Bob y Top Rank pongan esos números juntos porque en este mundo en este momento, no va a suceder".

